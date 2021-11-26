Зеленский рассказал о возможном увольнении Ермака: подробности

По мнению главы государства, Ермак является слишком ценным кадром

Несмотря на поставленные активистами временные рамки для увольнения руководителя Офиса президента Андрея Ермака, Владимир Зеленский не собирается лишаться одного из главных помощников.

Такое мнение он высказал во время общения с журналистами на пресс-конференции в честь "экватора" своего президентства.

Напомним, что опубликованная журналистами Bellingcat часть расследования об операции по поимке членов ЧВК Вагнера стала настоящим резонансом в украинском обществе. Во время митинга 21 ноября протестующие потребовали, чтобы президент Владимир Зеленский уволил главу ОП, и дали на это срок до 1 декабря. Однако президент считает, что Ермак является нужным для государства человеком.

"Я считаю, что нецелесообразно терять мощного человека только потому, что он не нравится господину Петру", — заметил Зеленский.

Таким образом политик намекнул на то, что идея с увольнением Ермака может принадлежать пятому президенту Украины Петру Порошенко, сейчас находящемся в оппозиции к действующей власти.

Помимо прочего Владимир Зеленский также добавил, что Андрей Ермак не мог быть причастен к делу "вагнеровцев", а уж тем более кому-то приказывать.

"Он не принимал решений и не отдавал приказов. У него нет ни мотивов, ни полномочий", — резюмировал Владимир Зеленский.

Добавим, что, по мнению президента, разведки многих иностранных государств в свое время прослушивали телефон главы ОП.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, в какой лжи и из-за чего во время прямого эфира Владимира Зеленского обвинил журналист Юрий Бутусов. Спойлер — тема связана с "вагнергейтом".