Журналисты протестуют у места проведения пресс-марафона Зеленского: чего они хотят (фоторепортаж)
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К встрече с главой государства допустили только 30 представителей украинских медиа
В пятницу, под зданием коворкинга "Creative State Arsenal", где в 12 часов началась пресс-конференция президента Владимира Зеленского, собрались десятки возмущенных журналистов, которых не допустили на встречу.
Представители украинских СМИ настроены достаточно агрессивно и, несмотря на запреты, все же намерены выразить главе государства свое недовольство относительно "гибридной цензуры" и недопуска на разговор.
На акции протеста находятся несколько десятков журналистов, которые отстаивают свое право на свободный доступ к информации и общению с президентом. Присутствующие уверяют, что имеют множество важных для общества вопросов, которые хотят задать Зеленскому.
Большинство протестующих пришли с плакатами, на которых изображены тематические лозунги и призывы к главнокомандующему.
Фото Ян Доброносов "Телеграф".
Напомним также, что на разговор с президентом, который проходит в коворкинге "Creative State Arsenal", накануне проверенным охраной и даже кинологами, не были допущены все желающие журналисты. В их числе под зданием, где сейчас проходит пресс-конференция Зеленского, находятся и журналисты " Телеграфа ".
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