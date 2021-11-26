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Журналисты протестуют у места проведения пресс-марафона Зеленского: чего они хотят (фоторепортаж)

Автор
Наталия Чебан
Дата публикации
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Жуналисты под стенами коворкинга "Creative State Arsenal" Новость обновлена 26 ноября 2021, 13:36
Жуналисты под стенами коворкинга "Creative State Arsenal"

К встрече с главой государства допустили только 30 представителей украинских медиа

В пятницу, под зданием коворкинга "Creative State Arsenal", где в 12 часов началась пресс-конференция президента Владимира Зеленского, собрались десятки возмущенных журналистов, которых не допустили на встречу.

Представители украинских СМИ настроены достаточно агрессивно и, несмотря на запреты, все же намерены выразить главе государства свое недовольство относительно "гибридной цензуры" и недопуска на разговор.

На акции протеста находятся несколько десятков журналистов, которые отстаивают свое право на свободный доступ к информации и общению с президентом. Присутствующие уверяют, что имеют множество важных для общества вопросов, которые хотят задать Зеленскому.

Большинство протестующих пришли с плакатами, на которых изображены тематические лозунги и призывы к главнокомандующему.

Митингующие под стенами коворкинга "Creative State Arsenal"
Митингующие под стенами коворкинга "Creative State Arsenal"
Плакаты с вопросами для президента от журналистов
Плакаты с вопросами для президента от журналистов
Протестующие на Арсенальной
Протестующие на Арсенальной
Журналисты под стенами коворкинга "Creative State Arsenal"
Журналисты под стенами коворкинга "Creative State Arsenal"
Митингующие, которых не допустили на конференцию
Митингующие, которых не допустили на конференцию
Плакаты, возмущенные журналисты под стенами коворкинга
Плакаты, возмущенные журналисты под стенами коворкинга
Журналисты на митинге из-за недопуска на пресс-конференцию
Журналисты на митинге из-за недопуска на пресс-конференцию
Плакат "Что тебе пообещали русские кроты"
Плакат "Что тебе пообещали русские кроты"
Митингующие под стенами здания, где проходит конференция
Митингующие под стенами здания, где проходит конференция
Под зданием, где проходит встреча с Зеленским
Под зданием, где проходит встреча с Зеленским
Плакат "Мы против запретов"
Плакат "Мы против запретов"
"Привет Януковичу", плакат
"Привет Януковичу", плакат
Плакат "Журналисты приходят без предупреждения"
Плакат "Журналисты приходят без предупреждения"

Фото Ян Доброносов "Телеграф".

Напомним также, что на разговор с президентом, который проходит в коворкинге "Creative State Arsenal", накануне проверенным охраной и даже кинологами, не были допущены все желающие журналисты. В их числе под зданием, где сейчас проходит пресс-конференция Зеленского, находятся и журналисты " Телеграфа ".

Теги:
#Митинг #Пресс-конференция #Фото #Владимир Зеленский #Пресс-марафон Владимира Зеленского
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