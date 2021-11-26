У Зеленского объяснили, как "накажут" 30 приглашенных на пресс-марафон журналистов (видео)

Журналистам пообещали устроить ротацию

В полдень журналисты 30 крупных украинских медиа встретились с президентом Владимиром Зеленским на специальном пресс-марафоне. Мероприятие проводится в коворкинге "Creative State Arsenal", который находится под тщательной охраной и даже был проверен кинологами.

О том, почему на беседу с президентом не были допущены все желающие журналисты, рассказал советник главы Офиса президента, политтехнолог Михаил Подоляк. Информацию с места событий передает корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов.

Выбор "угодных" журналистов

По словам Подоляка, в ОП предложили "самым масштабным и самым влиятельным" СМИ поучаствовать в пресс-конференции главы государства. При этом от каждого медиа просили только одного журналиста.

Впрочем, заметив, что подобная "сегрегация" вызвала недовольство у большинства журналистов, Михаил Подоляк нашел выход из ситуации.

"Мы сделаем ротацию. Сегодня — 30 этих редакций, в следующий раз, через некоторое время, будут 30 других редакций", — подчеркнул советник главы ОП.

Подоляк уверяет, что Владимир Зеленский готов общаться с огромным количеством прессы, и даже в этот раз был слегка недоволен "малым" количеством СМИ.

Возможно, если позволит формат мероприятия и его время, то президент сделает заявление перед всеми собравшимися изданиями.

Что происходит перед самой конференцией?

Как сообщает корреспондент "Телеграфа" (к слову, медиа, которое не было допущено на пресс-конференцию), у здания "Creative State Arsenal" сейчас находится много представителей различных изданий.

Журналисты у коворкинга

Также время от времени можно заметить именитых журналистов, как, к примеру Савика Шустера, и других украинских политических деятелей. Все ожидают начала пресс-марафона.

Савик Шустер

Сергей Никифоров

Не обошлось и без мелких стихийных митингов. В этот раз — против мэра столицы Виталия Кличко.

Небольшой митинг

Напомним, что "Телеграф" ведет онлайн-трансляцию с места общения президента Владимира Зеленского с представителями прессы.