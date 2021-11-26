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У Зеленського пояснили, як "покарають" 30 запрошених на пресмарафон журналістів (відео)

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк Новина оновлена 26 листопада 2021, 12:05
Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк

Журналістам пообіцяли влаштувати ротацію

Опівдні журналісти 30 великих українських медіа зустрілися із президентом Володимиром Зеленським на спеціальному прес-марафоні. Захід проводиться у коворкінгу "Creative State Arsenal", який знаходиться під ретельною охороною і навіть був перевірений кінологами.

Про те, чому на розмову з президентом не було допущено всіх охочих журналістів, розповів радник глави Офісу президента, політтехнолог Михайло Подоляк. Інформацію з місця подій повідомляє кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов.

Вибір "угодних" журналістів

За словами Подоляка, в ОП запропонували "наймасштабнішим і найвпливовішим" ЗМІ взяти участь у прес-конференції глави держави. При цьому від кожного медіа просили лише одного журналіста.

Втім, зауваживши, що подібна "сегрегація" викликала невдоволення у більшості журналістів, Михайло Подоляк знайшов вихід із ситуації.

"Ми зробимо ротацію. Сьогодні — 30 цих редакцій, наступного разу, через деякий час, будуть 30 інших редакцій", — наголосив радник голови ОП.

Подоляк запевняє, що Володимир Зеленський готовий спілкуватися з величезною кількістю преси, і навіть цього разу був дещо невдоволений "малою" кількістю ЗМІ.

Можливо, якщо дозволить формат заходу та його час, то президент зробить заяву перед усіма виданнями.

Що відбувається перед конференцією?

Як повідомляє кореспондент "Телеграфа" (до речі, медіа, яка не була допущена на прес-конференцію), біля будівлі "Creative State Arsenal" наразі знаходиться чимало представників різних видань. Серед них телеканали та інтернет-ЗМІ.

Журналісти під коворкінгом
Журналісти під коворкінгом

Також час від часу можна помітити іменитих журналістів, як, наприклад, Савік Шустер, та інших українських політичних діячів. Усі очікують на початок прес-марафону.

Савік Шустер
Савік Шустер
Сергій Никифоров
Сергій Никифоров

Не обійшлося без дрібних стихійних мітингів. Цього разу проти мера столиці Віталія Кличка.

Невеличкий протест
Невеличкий протест

Нагадаємо, що "Телеграф" веде онлайн-трансляцію з місця спілкування президента Володимира Зеленського із представниками преси.

Теги:
#Прес-конференція #Президент України #Володимир Зеленський #Прес-марафон #Михайло Подоляк
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