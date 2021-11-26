Охорона в масках і заклопотаний прессекретар: як Київ готується до марафону Зеленського (ексклюзивний репортаж)

Спікер глави держави Сергій Нікіфоров пообіцяв вийти до "недопущених" журналістів пізніше

До коворкінгу "Creative State Arsenal", де опівдні 26 листопада заплановано прес-конференцію президента України Володимира Зеленського, вже починають сходитися журналісти. Територія закладу ретельно охороняється.

Подробиці з місця подій передає кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов.

Зазначимо, що оточення будівлі не проводилося. Однак на приїзд глави держави чекає багато охорони. На відео можна помітити навіть людей із спеціальними валізами — втім, для чого вони призначені, невідомо.

Також територію будівлі та навколо неї було ретельно перевірено за допомогою спеціально навчених собак.

Додамо, що на місце проведення пресмарафону Зеленського вже прибуло кілька представників із тих 30 медіа, які були "допущені" до участі.

На жаль, спікер президента Сергій Никифоров уникнув прямої відповіді на запитання про те, хто ж затверджує остаточний список ЗМІ для спілкування з президентом.

Втім, трохи пізніше прес-секретар Зеленського пообіцяв вийти зі зверненням до решти ЗМІ.

Нагадаємо, що "Телеграф" вестиме онлайн-трансляцію з місця спілкування президента Володимира Зеленського з представниками преси.