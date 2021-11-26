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Охрана в масках и бегущий пресс-секретарь: как Киев готовится к марафону Зеленского (эксклюзивный репортаж)

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Creative State Arsenal проверили кинологи с собаками — на предмет взрывчатки Новость обновлена 26 ноября 2021, 10:45
Creative State Arsenal проверили кинологи с собаками — на предмет взрывчатки

Спикер главы государства Сергей Никифоров пообещал выйти к "недопущенным" журналистам попозже

К коворкингу "Creative State Arsenal", где на полдень 26 ноября запланирована пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского, уже начинают сходиться журналисты. Территория тщательно охраняется.

Подробности с места событий передает корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов.

Отметим, что оцепления здания не проводилось. Однако приезда главы государства ждет много охраны. На видео можно заметить даже людей с некими спецчемоданами — впрочем, для чего они предназначены, неизвестно. 

Также территория здания и вокруг него была тщательно проверена с помощью специально обученных собак.

Добавим, что на место проведения пресс-марафона Зеленского уже прибыло несколько представителей из тех 30 медиа, которые были "допущены" к участию.

К сожалению, спикер президента Сергей Никифоров ушел от прямого ответа на вопрос о том, кто же утверждает окончательный список СМИ для общения с президентом.

Впрочем, чуть позже пресс-секретарь Зеленского пообещал выйти с обращением ко всем остальным СМИ.

Напомним, что "Телеграф" будет вести онлайн-трансляцию с места общения президента Владимира Зеленского с представителями прессы.

Теги:
#Киев #Пресс-конференция #Президент Украины #Владимир Зеленский #Пресс-марафон
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