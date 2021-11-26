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Журналісти протестують біля місця проведення прес-марафону Зеленського: чого вони хочуть (фоторепортаж)

Автор
Наталія Чебан
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Жуналисты под стенами коворкинга "Creative State Arsenal" Новина оновлена 26 листопада 2021, 13:36
Жуналисты под стенами коворкинга "Creative State Arsenal"

До зустрічі з главою держави допустили лише 30 представників українських медіа

У п`ятницю, під будівлею коворкінгу "Creative State Arsenal", де о 12-ій годині розпочалася прес-конференція президента Володимира Зеленського, зібралися десятки обурених журналістів, яких не допустили на зустріч.

Представники українських ЗМІ налаштовані досить агресивно і незважаючи на заборони все ж, мають намір висловити главі держави своє невдоволення щодо "гібридної цензури" та недопуску на розмову.

Наразі на акції протесту знаходяться кілька десятків журналістів, які відстоюють своє право на вільний доступ до інформації та спілкування з президентом. Присутні запевняють, що мають велику кількість важливих для суспільства питань, які хочуть задати Зеленському.

Більшість протестувальників прийшли з плакатами, на яких зображені тематичні лозунги та заклики до головнокомандуючого.

Мітингувальники під стінами коворкінгу "Creative State Arsenal"
Мітингувальники під стінами коворкінгу "Creative State Arsenal"
Плакати із питаннями для президента від журналістів
Плакати із питаннями для президента від журналістів
Протестувальники на Арсенальній
Протестувальники на Арсенальній
Журналісти під стінами коворкінгу "Creative State Arsenal"
Журналісти під стінами коворкінгу "Creative State Arsenal"
Мітингувальники, яких не допустили на конференцію
Мітингувальники, яких не допустили на конференцію
Плакати, обурені журналісти під стінами коворкінгу
Плакати, обурені журналісти під стінами коворкінгу
Журналісти на мітингу через недопуск на прес-конференцію
Журналісти на мітингу через недопуск на прес-конференцію
Плакат "Що тобі пообіцяли російські кроти"
Плакат "Що тобі пообіцяли російські кроти"
Мітингувальники під стінами будівлі, де проходить конференція
Мітингувальники під стінами будівлі, де проходить конференція
Під будівлею, де проходить зустріч із Зеленським
Під будівлею, де проходить зустріч із Зеленським
Плакат "Ми проти заборон для журналістів"
Плакат "Ми проти заборон для журналістів"
Плакат "Привіт Януковичу"
Плакат "Привіт Януковичу"
Плакат "Журналісти приходять без запрошення"
Плакат "Журналісти приходять без запрошення"

Фото Ян Доброносов "Телеграф".

Нагадаємо також, що на розмову з президентом, яка проходить у коворкінгу "Creative State Arsenal", напередодні перевіреним охороною і навіть кінологами, не були допущені всі охочі журналісти. У їх числі під будівлею, де зараз відбувається прес-цонференція Зеленського, перебувають й журналісти "Телеграфу".

Теги:
#Мітинг #Прес-конференція #Фото #Володимир Зеленський #Прес-марафон Володимира Зеленського
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