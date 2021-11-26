Отголоски "Вагнергейта": в ГБР рассказали, вызовут ли на допрос Ермака

Правоохранители проводят проверку фактов относительно дела вагнеровцев

В ближайшее время руководитель Офиса президента Андрей Ермак будет вызван на допрос в рамках расследования дела "вагнеровцев". Разбирательством на данный момент занимаются в Государственном бюро расследований (ГБР).

Подробности стали известны от и.о. руководителя ведомства Алексея Сухачева в эфире телеканала "1+1".

По словам чиновника, следствие не обладает достаточными доказательствами вероятной причастности Андрея Ермака к срыву операции по поимке боевиков ЧВК Вагнера. Это не изменилось ни после скандального журналистского расследования от Bellingcat, ни после громких заявлений экс-главы ГУР Минобороны Украины Василия Бурбы.

"Мы в течение нескольких дней будем вызывать господина Ермака на допрос. Почему не делаем этого сегодня? Потому что мы ожидаем определенную информацию от коллег из правоохранительных органов", — подчеркнул Алексей Сухачев, комментируя ситуацию с "Вагнергейтом".

Также чиновник добавил, что время, когда состоится допрос Ермака, будет сообщено дополнительно. По мнению Сухачева, общественность поинформирует либо сам глава ОП, либо же ГБР (в случае, если общественность будет в этом нуждаться).

Что именно хотят выяснить у Андрея Ермака, в ГБР, разумеется, не раскрыли. Зато уточнили, что при необходимости на допрос может быть вызван даже действующий президент Владимир Зеленский.

Напомним, что расследование Bellingcat, посвященное провалу летом 2020 года спецоперации украинских спецслужб по задержанию "вагнеровцев", увидело свет 17 ноября.

После этого в Киеве под Офисом президента прошла акция с требованием уволить главу ОП Андрея Ермака. Активисты дали время до 1 декабря; в противном случае обещают возобновить протесты.