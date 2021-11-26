Відлуння "Вагнергейту": у ДБР розповіли, чи викличуть на допит Єрмака

Правоохоронці проводять перевірку фактів щодо справи вагнерівців

Найближчим часом керівника Офісу президента Андрія Єрмака буде викликано на допит у рамках розслідування справи "вагнерівців". Розглядом наразі займаються у Державному бюро розслідувань (ДБР).

Подробиці стали відомі від в.о. керівника відомства Олексія Сухачова в ефірі телеканалу "1+1".

За словами чиновника, слідство не має достатніх доказів ймовірної причетності Андрія Єрмака до зриву операції щодо затримання бойовиків ПВК Вагнера. Це не змінилося ні після скандального журналістського розслідування від Bellingcat, ні після гучних заяв екс-глави ГУР Міноборони України Василя Бурби.

"Ми протягом кількох днів викликатимемо пана Єрмака на допит. Чому не робимо цього сьогодні? Бо ми чекаємо на певну інформацію від колег із правоохоронних органів", — підкреслив Олексій Сухачов, коментуючи ситуацію з "Вагнергейтом".

Також урядовець додав, що про час, коли відбудеться допит Єрмака, буде повідомлено додатково. На думку Сухачова, громадськість поінформує або сам голова ОП, або ж ДБР (у разі, якщо громадськість цього потребуватиме).

Що саме хочуть з’ясувати в Андрія Єрмака, у ДБР, зрозуміло, не розкрили. Натомість уточнили, що за потреби на допит може бути викликаний навіть чинний президент Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що розслідування Bellingcat, присвячене провалу спецоперації українських спецслужб із затримання "вагнерівців" влітку 2020 року, побачило світ 17 листопада.

Після цього у Києві під Офісом президента пройшла акція з вимогою звільнити голову ОП Андрія Єрмака. Активісти дали час до 1 грудня; інакше обіцяють відновити протести.