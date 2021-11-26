"Путаетесь в показаниях, господин президент": журналист открыто обвинил Зеленского во лжи (видео)

Главный редактор "Цензор.нет" Юрий Бутусов открыто высказал, что думает о Зеленском, а тот напомнил ему о беседе в студии "Квартала 95"

В ходе пресс-конференции Владимира Зеленского, посвященной "экватору" его пребывания на посту президента, произошла перепалка между ним и одним из журналистов, приглашенных на мероприятие.

Так, в середине общения гаранта со СМИ один из вопросов прозвучал от главного редактора издания "Цензор.нет" Юрия Бутусова, который отметил, что после увольнения Зеленским главы ГУР Василия Бурбы украинская разведка провалила еще несколько операций. При этом журналист спросил, почему президент назначил начальником Комитета по разведке Руслана Демченко, который был соавтором "Харьковских соглашений".

"Не стыдно ли вам, Верховному главнокомандующему, что вы здесь, в прямом эфире, используете свой статус, чтобы поливать грязью военнослужащих, которые не могут вам ответить? При этом покрываете людей, которые не воевали, покрываете свою ответственность, не говорите про себя, про Андрея Ермака и Руслана Демченко, которого вы незаконно назначили на должность?", — спросил Бутусов у Зеленского.

В ответ президент рассказал, что Руслан Демченко работал в Администрации президента Петра Порошенко, который якобы "прятал" там нынешнего главу комитета по разведке.

Кроме того, Зеленский сказал Бутусову, что именно из-за него боевики ужесточили обстрелы по украинским позициям на Донбассе.

"Вы первый человек, который опубликовал информацию об ударе нашего украинского дрона по незаконным вооруженным формированиям на временно оккупированном Донбассе", — сказал Зеленский.

Также он напомнил журналисту, как встречался с ним в студии "Квартал 95" перед избранием Зеленского президентом. Тогда, по словам главы государства, Бутусов был заинтересован войти в команду Владимира Зеленского, но должности после выборов так и не получил. Именно в этом, по мнению президента, заключается причина неприязни журналиста к действующему президенту Украины.

"Вы путаетесь в показаниях, господин президент. … Все, что вы здесь рассказали — ложь. И вы это все рассказали потому, чтобы не отвечать за Ермака, за Демченко. Ваша тактика — оболгать людей, которые что-то пишут и уйти. Ваша ложь всем уже хорошо видна", — сказал Юрий Бутусов Зеленскому.

Диалог пришлось завершить пресс-секретарю президента, который передал слово другому журналисту.

Как писал ранее "Телеграф", Владимир Зеленский в ходе своей пресс-конференции заявил, что не собирается увольнять Андрея Ермака по итогам скандала со срывом спецоперации по "вагнеровцам".