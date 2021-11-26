"Плутаєтеся у свідченнях, пане президенте": журналіст відкрито звинуватив Зеленського у брехні (відео)

Головний редактор "Цензор.нет" Юрій Бутусов відкрито висловив, що думає про Зеленського, а той нагадав йому про бесіду у студії "Кварталу 95"

У ході пресконференції Володимира Зеленського, присвяченої "екватору" його перебування на посаді президента, сталася суперечка між ним та одним із журналістів, запрошених на захід.

Так, у середині спілкування гаранта зі ЗМІ одне із питань прозвучало від головного редактора видання "Цензор.нет" Юрія Бутусова, який зазначив, що після звільнення Зеленським голови ГУР Василя Бурби українська розвідка провалила ще кілька операцій. При цьому журналіст спитав, чому президент призначив начальником Комітету з розвідки Руслана Демченка, який був співавтором "Харківських угод".

"Чи не соромно вам, Верховному головнокомандувачу, що ви тут, у прямому ефірі, використовуєте свій статус, щоб поливати брудом військовослужбовців, які не можуть вам відповісти? При цьому покриваєте людей, які не воювали, покриваєте свою відповідальність, не говорите про себе, про Андрія Єрмака та Руслана Демченка, якого ви незаконно призначили на посаду?", — запитав Бутусов у Зеленського.

У відповідь президент розповів, що Руслан Демченко працював в Адміністрації президента Петра Порошенка, який нібито "ховав" там нинішнього голову комітету з розвідки.

Крім того, Зеленський сказав Бутусову, що саме через нього бойовики посилили обстріл по українських позиціях на Донбасі.

"Ви перша людина, яка опублікувала інформацію про удар нашого українського дрона по незаконних збройних формуваннях на тимчасово окупованому Донбасі", — сказав Зеленський.

Також він нагадав журналісту, як зустрічався з ним у студії "Квартал 95" перед обранням Зеленського президентом. Тоді, за словами глави держави, Бутусов був зацікавлений увійти до команди Володимира Зеленського, але посаду після виборів так і не отримав. Саме в цьому, на думку президента, криється причина неприязні журналіста до чинного президента України.

"Ви плутаєтесь у свідченнях, пане президенте. … Все, що ви тут розповіли — брехня. І ви це все розповіли тому, щоб не відповідати за Єрмака, за Демченка. Ваша тактика — оббрехати людей, які щось пишуть і піти. Ваша брехня всім уже добре видно", — сказав Юрій Бутусов Зеленському.

Діалог довелося завершити прессекретареві президента, який передав слово іншому журналісту.

Як писав раніше "Телеграф", Володимир Зеленський у ході своєї пресконференції заявив, що не збирається звільняти Андрія Єрмака за підсумками скандалу зі зривом спецоперації щодо "вагнерівців".