"Зеленский будет мстить Ахметову": предприятиям бизнесмена предрекли "маски-шоу"

Офис президента выбрал мишенью Рината Ахметова из-за его поддержки Дмитрия Разумкова и критику власти

Пресс-марафон с участием президента Украины Владимира Зеленского, посвященный экватору его каденции, стал топ-темой пятницы, 26 ноября. Среди самых резонансных заявлений президента: операция по задержанию «вагнеровцев» якобы была выдумкой тогдашнего главы ГУР Василия Бурбы, а самого богатого человека Украины Рината Ахметова якобы пытались втянуть в государственный переворот.

Эти выпады Зеленского проанализировал для «Телеграфа» политический консультант, владелец компании стратегического консалтинга Berta Communications, магистр международных отношений (Kingʼs College London 2004) Тарас Березовец.

«Предположения о том, что президент будет атаковать, а не защищаться, оказались оправданы. Я предсказывал, что именно в таком ключе Зеленский станет действовать, чтобы уводить внимание от связанных с ним и его окружением скандалов. Очевидно, что в Офисе президента решили уйти в «несознанку». Зеленский не просто не объяснился по поводу обвинений в адрес его и его окружения. Он еще и перевернул факты с ног на голову. К примеру, бездоказательно обвинил своих обвинителей в том, что именно они являются «кротами» и предателями – как в случае с генералом Бурбой», – отмечает Тарас Березовец.

Он акцентирует: то, что в эти обвинения никто не поверил, можно увидеть по реакции западных журналистов. К примеру, основатель Bellingcat Эллиот Хиггинс, мягко говоря, в шоке от того, что заявлял Зеленский.

Кроме того, продолжает эксперт, для того, чтобы перебить одну тему другой, Офис президента пошел на еще один шокирующий шаг.

«Была вброшена чудовищная информация, которая ничем не будет подкреплена. Хотя я не исключаю, что склепают какие-то записи и попытаются представить их как "доказательства" тому, что якобы окружение Ахметова и он сам вовлечены в попытку госпереворота. Я предполагал, что у ОП есть какая-то заготовка. Но чтобы такая… Почему избрали основной мишенью Ахметова, а не Порошенко, которого Зеленский упоминает чуть ли не во всех своих спичах? Потому что Ахметов – самый богатый украинец, самый заметный. Ну и потому, что в последнее время эфирная политика его телеканалов «Украина» и «Украина 24» стала откроенным вызовом в адрес президента, – поясняет Тарас Березовец. – Зеленский, обвиняя Ахметова, как обычно, действуют в дворовой драке. Сначала надо вырубать вожака, а остальные сами разбегутся».

Политический консультант уверен, что атака действующей власти на Ахметова будет продолжена.

«Возможно, что у Рината Леонидовича впервые с 2005 года будут «маски-шоу» на его каналах и предприятиях. Тогда их, напомню, проводил глава МВД Луценко. Теперь может провести занимающий тот же пост Монастырский. Не исключаю и возбуждения уголовных дел или прочих проблем у ряда депутатов, связанных с Ахметовым. Похоже, у Зеленского есть персональная обида на него. Президент, наверное, думал, что заручился полной поддержкой олигарха, а оказывается – всё не так. Так что Зеленский будет мстить Ахметову: за поддержку Разумкова, за освещение скандала с «вагнергейтом», за прочую критику», – прогнозирует Тарас Березовец.

По его мнению, 1 декабря, на которое Зеленский «анонсировал» попытку госпереворота, возможно введение чрезвычайного или военного положения.

«Возможно, вовлекут в это и Порошенко, объявив ему подозрение, – продолжает эксперт. – Так что в начале зимы ждем «маски-шоу» и попытки ОП закошмарить оппонентов Зеленского. Лично у меня главное впечатление от пресс-конференции Зеленского – полная его неадекватность, граничащая с безумием».

Ранее «Телеграф» сообщал, что во время пресс-марафона Владимира Зеленского главный редактор "Цензор.нет" Юрий Бутусов открыто обвинил президента во лжи.

Директор аналитического центра «Третий сектор», политолог Андрей Золотарев, комментируя «Телеграфу» выпад Зеленского против Ахметова, отметил, что последствия могут быть разрушительными для всей Украины.

Также «Телеграф» рассказывал, что у Ахметова с Банковой в последнее время наметился конфликт, набирающий обороты.