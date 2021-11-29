"Вы понимаете, что я президент?" – "А я - Ринат Ахметов": журналисты узнали подробности ссоры Зеленского с олигархом

Главе государства не нравится, что на парламент могут влиять извне благодаря крупным финансовым вливаниям

Конфликт между президентом Владимиром Зеленским и миллиардером Ринатом Ахметовым уже ни для кого не секрет. Оказывается, перед тем, как Верховная Рада проголосовала за нашумевший закон про деолигархизацию, Зеленский и Ахметов имели серьезный разговор.

Его подробности опубликовала "Украинская правда".

Что предшествовало войне?

Согласно журналистским источникам, Офис президента вел весьма сложный диалог с Ахметовым, но ни к каким общим знаменателям стороны не пришли. В последние недели развернулась настоящая война в медийном поле. Но перед этим между Зеленским и Ахметовым состоялся непростой разговор, темой которого, среди прочего, были попытки олигарха развалить монобольшинство.

"Вы понимаете, что я — президент Украины?" — так закончил свою речь о невозможности давления на депутатов Зеленский.

"А вы понимаете, что я — Ринат Ахметов?" — якобы прозвучало ему в ответ.

Отметим, что о чем-то похожем несколько недель назад сообщало российское издание "КоммерсантЪ", однако в условиях гибридной войны на материал мало кто обратил внимание, допуская, что это вполне мог быть обычный фейк, к которыи за 8 лет конфликта со стороны росСМИ все давно привыкли.

Источники издания утверждают, что от президента Украины якобы прозвучали обещания "стереть Ахметова в порошок". Сам же бизнесмен якобы в долгу не остался, заявив, что переживет Зеленского, как и трех предыдущих глав государства.

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Действительно ли причина в деолигархизации?

Многие источники в ОП утверждают, что борьба Зеленского с олигархами и вправду задевает интересы многих влиятельных лиц в Украине. При этом президента может беспокоить еще один момент, на который якобы влияет Ринат Ахметов. Речь о голосованиях в парламенте.

Во время нашумевшего пресс-марафона Зеленский заявил, что Ахметов осуществляет попытки давления на депутатов, тем самым влияя на принятие некоторых законов. Помимо этого идет и атака на целостность "Слуги народа".

На это намекает не только риторика медиа, принадлежащих Ахметову, но и недавние события в Верховной Раде. Напомним, что экс-спикер парламента Дмитрий Разумков после снятия с должности объявил о создании своего объединения "Разумная политика", а чуть позже признался, что планирует баллотироваться в президенты на следующих выборах.

Отметим, что Рината Ахметова внегласно считают "покровителем" Дмитрия Разумкова, который обеспечивает ему как минимум медийную (а, возможно, и финансовую) поддержку в политическом кругу.

К чему приведет нынешняя конфронтация между Офисом президента и одним из самых богатых людей Украины, пока неясно. Политический эксперт Николай Давидюк в комментарии "Телеграфу" заявил, что Зеленский и Ахметов оставили за собой возможность для примирения.

Впрочем, на пресс-марафоне 26 ноября прозвучало заявление Владимира Зеленского о готовящемся госперевороте, куда Ахметова якобы втягивает Россия. При этом сам бизнесмен такие утверждения категорически отрицает, говоря, что ему важна целостность и независимость Украины.

Тем временем же из-за конфликта столь крупных политических фигур наше государство теряет миллионы долларов на внешних рынках, а эксперты говорят об эмоциональности, а не рассудительных действиях президента.