Президент, которому мешают жить: что осталось за кулисами пресс-марафона Зеленского

Политический обозреватель "Телеграфа" проанализировала нашумевшую беседу главы государства с представителями СМИ

Владимир Зеленский на экваторе своего президентства провел встречу с журналистами, организованную спонтанно и явно не для того, чтобы ответить на все интересующие общество вопросы. Вероятно, целью Офиса президента была публичная порка ряда журналистов, работающим на каналах олигарха Рината Ахметова, и самого олигарха, с которым у президента в последние месяцы заочная война. Получилось эмоционально, спутанно и не по сути.

"Привет" Ахметову

Нынешняя пресс-конференция, по информации «Телеграфа», была организована за несколько дней до ее проведения, и, по словам представителей ОП, финальный список приглашенных журналистов составлял информационный департамент. Уже после этот список показали президенту. Это еще одно ноу-хау нынешнего общения гаранта с журналистами: отсутствие аккредитации, несмотря на то, что этот процесс прямо прописан в законе Украины «Про информацию». Но это и неудивительно, ведь главная цель этого общения с медиа была вовсе не в том, чтобы подвести итоги предыдущих двух с половиной лет на посту президента, и не для того, чтобы обрисовать стратегию на оставшееся время. Все это было затеяно с одной целью: указать на место «журналистам-пропагандистам», как их назвал сам президент и пригрозить Ахметову. Именно ему было уделено больше всего внимания, ведь последние месяцы олигарх затеял с Зеленским медиа-войну, в которую он втягивает все больше ресурсов. Даже экс-президент Петр Порошенко был несколько обделен вниманием.

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Так, благодаря президенту общество узнало, например, что Ахметова втягивают в подготовку государственного переворота, который якобы должен был состояться 1 декабря. Непонятно только, если президент и спецслужбы знали об этом, то почему все действующие лица до сих пор не арестованы? Но, говоря это, Зеленский все же оставил небольшую лазейку для того, чтобы иметь возможность договориться с олигархом: он пригласил его на Банковую, иначе – Ахметов может поговорить с правоохранительными органами. Намек более, чем прозрачный, вот только по дальнейшей реакции олигарха, понял он его совсем не так. Здесь же любопытно, что президент заявил о наличии неких пленок, на которых якобы "некие люди из Украины" обсуждают привлечение Ахметова к попытке переворота с "некими людьми из России". Известно, что запись телефонных разговоров ведется исключительно в рамках расследования уголовного дела. В таком случае, может ли информация, озвученная на всю страну, помешать задержанию зачинщиков того самого "переворота"? Ответ очевиден.

Обиженный директор школы

Еще из этого пресс-марафона мы узнали, что бывший глава ГУР Василий Бурба пытался втянуть Украину в конфликт с Турцией из-за операции по задержанию "вагнеровцев", и вообще, якобы предлагал украсть формулу вакцины от ковида и «делает ремонты в Конча-Заспе за 11 миллионов».

В целом, Зеленский на этой пресс-конференции выглядел как директор школы, который собрал провинившихся учеников для того, чтобы их отчитать. Обиженный на всех начальник, вокруг которого все виноваты. А чуть ли не самые главные враги – это журналисты, мешающие ему жить и отдыхать. Как тут не вспомнить уже ставшую мемом фразу беглого президента Януковича про «козлов, мешающих нам жить».

Зеленский явно переживает из-за падения рейтингов

При этом, местами президент откровенно переходил на личности и было ощущение, что еще вот-вот и он предложит тому же Юрию Бутусову пойти разобраться где-то за углом, а не в словесной форме, а Савику Шустеру предложит не на словах, а на деле показать, кто из них бОльший украинец.

Президент, который пришел во власть на волне народной поддержки, последние месяцы никак эту волну не может обуздать снова, и это его явно тревожит. Видимо это и пытались исправить сценаристы вчерашней пресс-конференции, показав его тем самым «своим парнем», которого власть никак не изменила. Но вышел обратный эффект — по эмоциональным ответам президента можно сделать вывод, что отдельные атрибуты власти его тяготят, а основную долю ответственности ему удобнее перекладывать на главу своего Офиса.

Сложно сказать однозначно, достиг ли всех своих целей президент, ведь поклонники после этой пресс-конференции любить его меньше не станут, а вот его противники только лишний раз укрепятся в своей антипатии. Но вот то, что президент использовал такой важный демократический инструмент, как пресс-конференция для сведения личных счетов – однозначно тревожный звоночек не только для политической среды, но и для всей страны. Да, возможно, новость о том, что акции ДТЭК Ахметова обвалились, на некоторое время и могла порадовать президента, но главное, чтобы после таких эмоциональных и не особо стратегически выверенных шагов, не обвалилось государство. Об этом людям на Банковой стоит думать больше, чем о собственных рейтингах.

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