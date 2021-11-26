Бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий, председатель Луганской ВГА (2015-2016 годы) Георгий Тука жестко отреагировал на пресс-марафон Владимира Зеленского

Пресс-марафон в исполнении президента Украины Владимира Зеленского показал, что он научился жонглировать некими специфическими терминами. «Объекты инфраструктуры» – в его озвучке звучит достаточно внушительно.

Также он научился давать довольно пространные ответы, не отвечая при этом на поставленный вопрос. Это свойство многих политиков. И Зеленский потихоньку овладевает этим мастерством.

Что касается конкретных вопросов и конкретных ответов, вызвавших наибольший резонанс, то таких два – по "вагнергейту" и по "госперевороту" от Рината Ахметова.

Меня не удивляет, что продолжается процесс личной дискредитации экс-главы ГУР Василия Бурды.

Это делается, чтобы нивелировать тут информацию, которая связана с провалом операции по задержанию вагнеровцев.

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Такую технологию представители этой власти используют не первый день. Но я не думал, что президент Зеленский падет так низко, что сам примет участие в этом процесс. Никаких внятных объяснений о причинах продолжительного периода вранья я не услышал. Как и объяснений касательно того, почему лично президент считает, что эта операция якобы была инспирирована другими государствами.

Что касается его взаимоотношений с Ахметовым. Из уст президента прозвучал дивный набор тезисов.

Было шокирующее начало, рассказ, от которого стынет кровь в жилах – как готовился очередной государственный переворот.

И роль главного гетмана перебрал на себя уже не Порошенко, а Ахметов.

Потом по ходу пьесы выясняется, что сам Ахметов ничего такого не говорил и не готовил. Якобы об этом говорили лишь некоторые люди из его окружения с некоторыми людьми из России. Ни имен, ни фамилий, ни должностей президент не назвал. А завершилось всё тем, что Зеленский признался: в госпереворот он не верит. Чудесный набор – образец генерации случайных мыслей.

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Меня, мягко говоря, удивила некомпетентность, которую проявил в очередной раз Зеленский. В том числе, пытаясь повесть себе на грудь скромный орден «впервые в Украине», что он якобы лично звонит и договаривается с американцами по поводу поставок угля в нашу страну. Между тем, тут ничего нового нет. Такие механизмы Украина проходит, начиная с 2016 года. И то, что сейчас каким-то образом, «неимоверными усилиями» эта власть пытается решить созданный ею же энергетический кризис, ища компромиссов и взаимодействий с тем же ДТЭК – и Зеленский пытается это ставить себе в заслугу – бред сивой кобылы.

Я лично на протяжении трех лет, будучи чиновником, из года в год многократно принимал участие в совместных совещаниях, в которых участвовали и представители Кабмина (включая Минэнерго), и представители государственной структуры Центрэнерго, и частный бизнес – представители ДТЭК. Мы понимали важность частного сектора, который (так уж сложились обстоятельства) играет важную роль в обеспечении энергетической безопасности нашего государства.

И делать из себя в этой истории Давида, побеждающего Голиафа – это очередное свидетельство полной некомпетентности Зеленского.

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