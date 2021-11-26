Бурба хотел передать России данные нашей разведки о происхождении COVID-19, - Зеленский

По мнению Зеленского, Петр Порошенко хотел поссорить Украину с США и Турцией руками Василия Бурбы

Бывший директор Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Василий Бурба предлагал президенту Владимиру Зеленскому передать разведданные о формуле и вакцине от COVID-19 Российской Федерации или Китаю. Об этом глава государства заявил на сегодняшнем пресс-марафоне, посвященном "экватору" его пребывания на посту.

"Господин Бурба решил сохранить свое место, зная, что я хочу его увольнения. Он принес какую-то информацию о том, что мы получили оперативные данные касательно COVID-19 — о том, кто придумал формулу ковида и вакцины. И назвал эту страну (которая якобы придумала, — ред.). Это была оперативная информация, — вспоминает президент о событиях полуторалетней давности. — Бурба предложил передать эту информацию Российской Федерации или Китаю. Это была операция под названием "Бурба".

Зеленский выразил уверенность, что идея провести такую операцию якобы поступила не без участия Петра Порошенко.

"Я уверен, что эта операция была от "товарища Пети". Почему от него? Потому что у нас только тогда начали налаживаться отношения с США, появился мощный партнер в лице Турции. Я спросил Бурбу: "Вы действительно считаете, что я могу передать информацию?" Он же в ответ бросался обвинениями в том, что кто-то распространяет COVID-19. И предложил мне это передать и даже публично об этом сказать. Я не знаю, за кого он нас принимал, но в этот момент стало понятно, что товарищ хотел пустить "торпеду". Это авантюрист и аферист. Теперь, когда он уволен, мы говорим об этом открыто", — сказал Владимир Зеленский.

Как ранее писал "Телеграф", экс-глава ГУР Василий Бурба рассказал, что Владимир Зеленский через Андрея Ермака отдал приказ на перенос операции по захвату "вагнеровцев".