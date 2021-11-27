"Зеленский вел себя с позиции хозяина": главные выводы по итогам пресс-марафона президента

Пресс-конференция Владимира Зеленского получилась слишком эмоциональной, а сам глава государства вел себя намного увереннее, чем год назад

Пресс-марафон, который президент Украины Владимир Зеленский провел в пятницу, 26 ноября, с 30 журналистами, стал топ-темой уходящей недели. От представителей СМИ прозвучали темы вагнеровцев, возможности выборов через "Дию", законности санкций с помощью СНБО, скопления российских войск у украинских границ, вероятности увольнения руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

Наиболее резонансным стал ряд заявлений Владимира Зеленского по бизнесмену Ринату Ахметову. В частности, глава государства уверял, что самого богатого человека Украины втягивают в госпереворот.

Сейчас, когда чуть схлынули страсти и эмоции, эксперты проанализировали для «Телеграфа» итоги пресс-марафона.

Обе стороны получили не тот результат, который хотели

Аналитик, кандидат политических наук Олеся Яхно отмечает: «Несмотря на то, что не все журналисты были аккредитованы, теплой ванны не было. И это хорошо. Но надо чаще делать такие пресс-конференции, чтобы все могли попасть».

По мнению аналитика, было слишком много эмоций. И со стороны журналистов, и со стороны президента.

«В ряде вопросов был заложен личностный аспект, некое личное противостояние. А вы сказали так, а там на час раньше, а там на час позже… Должно всё же быть разграничение между личностным и общегосударственным, – считает Олеся Яхно. – Также было много текучки – текущих вопросов, накопившихся. Долгосрочных вопросов было меньше, преобладало то, что происходит здесь и сейчас. И это выявило проблему с общей коммуникацией. Не может одна пресс-конференция исправить эту картину, потому что всё будет выливаться в текущее информирование, разговор вокруг неких текущих, злободневных вещей. А такую «текучку» должна снимать ежедневная коммуникация Офиса президента со СМИ, с обществом. Я бы не делал такие длинные пресс-конференции, более пяти часов. Лучше встречаться чаще, не ожидая, пока накопится такой комплекс вопросов».

В целом обе стороны получили не тот результат, который хотели, отмечает Олеся Яхно.

Комментируя заявление Зеленского о подготовке госпереворота с якобы участием в нём Ахметова, эксперт акцентировала, что оно вызывает много вопросов.

«Уже пошли шутки, фотожабы по этой теме. Хоть это точно не смешно. У меня есть три версии, почему могло появиться такое заявление. Первая: государственной переворот, действительно, кем-то готовится (извне, как сказал Зеленский). Тогда должны последовать некие конкретные действия. Если уж сказали «А», надо говорить и «Б». Второй вариант – это беспочвенное заявление. Возможно, даже инспирированное извне. Принесли, к примеру, президенту какие-то пленки, и он поверил, что готовился переворот. Третий – сам Офис президента придумал такую версию. Ни одна из этих версий не вызывает восторга, – отмечает Олеся Яхно. – Это довольно серьезное заявление, даже если бы там не звучала фамилия Ахметова. Нельзя просто так говорить о подобном».

Аналитик уверена, что в ближайшее времени со стороны власти должно последовать некое объяснение, появиться дополнительная информация, которая бы подтвердила или опровергла сказанное. Ахметов, кстати, уже опровергает подобные обвинения.

«Либо нужно не делать подобных заявлений, либо приводить убедительные доводы. Иначе власть сама может пострадать», – говорит Олеся Яхно.

Хотелось бы больше фактов, а не эмоций

Политический эксперт Денис Гороховский считает, что пресс-конференция Зеленского получилось яркой и скандальной.

«Стоит отметить, что 30 СМИ, которые были приглашены, отобраны по весьма неоднозначным критериям. Например, ряд СМИ, которые имеют большие охваты, были банально проигнорированы. При этом, важно подчеркнуть, что всё же были представители медиа, чьи собственники оппозиционны к президенту, а Зеленскому задали ряд неудобных вопросов», – подчеркивает Денис Гороховский.

По его мнению, мероприятие себя полностью оправдало. Ведь, судя по лентам соцсетей, его смотрели онлайн очень многие.

«Президент выглядел довольно живым, а ответы – эмоциональными. Хотя лично мне хотелось бы больше фактов, а не эмоций, – отмечает эксперт. – С фактами было всё не так однозначно. Зеленский выглядит куда более уверенно, чем год назад: не боится отвечать на неудобные вопросы, позволяет себе говорить журналистам «Вы врёте!» и ведет себя в целом с позиции хозяина мероприятия. Что же касается результатов, то, судя по первым рецензиям, электорату было всё равно, что скажет президент: его сторонники продолжают восхищаться лидером, его противники в очередной раз разочаровываются в нем».

Ранее «Телеграф» сообщал, что во время пресс-марафона Владимира Зеленского главный редактор "Цензор.нет" Юрий Бутусов открыто обвинил президента во лжи.

Директор аналитического центра «Третий сектор», политолог Андрей Золотарев, комментируя «Телеграфу» выпад Зеленского против Ахметова, отметил, что последствия могут быть разрушительными для всей Украины.

Бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий, председатель Луганской ВГА (2015-2016 годы) Георгий Тука в блоге на «Телеграфе» жестко отреагировал на пресс-марафон Владимира Зеленского.

Также «Телеграф» рассказывал, что у Ахметова с Банковой в последнее время наметился конфликт, набирающий обороты.

Сам Ахметов, как сообщал «Телеграф», уверял, что не напрашивается на встречу с президентом Владимиром Зеленским.

Экс-журналист Сергей Лещенко, которого всё чаще называют «рупором Банковой», в интервью «Телеграфу» уверял, что Ахметов начал стравливать Зеленского с Ермаком.