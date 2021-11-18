Сергей Лещенко: Коломойский попал в ловушку, а Ахметов начал стравливать Зеленского с Ермаком (видео)

Экс-журналиста Сергея Лещенко все чаще называют «рупором Банковой» за систематическую похвалу президента Владимира Зеленского. На днях даже появилась информация, что он теперь курирует информационную политику Офиса президента.

В интервью «Телеграфу» Лещенко сказал, что не имеет никакой должности в ОП, но часто присутствует в Офисе на неформальных встречах. Мы поговорили с Сергеем, который сам себя называет свободным художником, о том, что обсуждается на таких встречах, почему падает рейтинг президента и о депутатском мандате Дмитрия Разумкова.

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- Сергей, какой у вас сейчас статус? Как вас можно называть?

- По состоянию на момент нашего разговора (11 ноября 2021 года — Авт.), я не являюсь членом Набсовета "Укрзализници" уже два месяца. Наверное, на сегодняшний день я свободный художник, занимаюсь своим Ютубом, каждый вечер я делаю стримы, снимаю программы для "24 канала", до недавних пор был колумнистом Kyiv Post, но сейчас это издание попало в кризисный период из-за разночтений о его будущем. Не хочу много об этом говорить, потому что знаю все стороны этого конфликта. Набсовета "Укрзализници" сейчас вообще нет, его функции передали Кабинету министров, потому что у всех основных членов закончились полномочия. Сегодня идет отбор независимых членов Набсовета, их четыре человека. Есть еще антикризисный штаб УЗ, я принимаю там участие в качестве приглашенного человека, но это как консультативный орган.

- То есть вы сейчас журналист?

- Сейчас же и журналистика стала другой. Раньше журналистом были люди, которые обязательно работали в каком-то медиа. Я же был членом парламента, у меня были свои политические симпатии, которые я не скрываю. Я использую журналистский инструментарий и при этом я борюсь за общественное благо, но не являюсь членом никакой партии. А есть журналисты, которые руководствуются стандартами, но актуальными они были лет 20 назад, потому что стандарты журналистики тоже сильно меняются, она стала очень субъективная. На самом ВВС нет стандартов ВВС.

Я не политик, но у меня есть свои взгляды, которые я продвигаю через медиа платфрормы. Наверное, я все-таки журналист со своим очень субъективным взглядом.

- Как раз по поводу ваших взглядов я и хотела спросить вас: можно ли вас назвать "зе-ботом"?

- Конечно, нет. Бот — это не идентифицированная личность, а я Зеленского поддерживал с 2018 года. Я был его советником во время избирательной кампании. Я там появился раньше Александра Данилюка и Айвараса Абромавичуса, практически одновременно с Русланом Рябошапкой. Мы с Рябошапкой собрались в кафе, я даже дату могу сказать, когда это было, и провели небольшой мозговой штурм, кого бы еще пригласить в команду во время подготовки к первому туру. Решили, что это будет Данилюк и Абромавичус. И через два дня мы с помощью Андрея Богдана привели Данилюка и Абромавичуса к Зеленскому.

Я сейчас делаю то, что в будущем будут делать очень многие журналисты и то, что уже сделал тот же Дмитрий Гордон – это создание человека-бренда. Когда ты ассоциируешься с определенными взглядами и ценностями, и есть люди, которые смотрят тебя с интересом, есть те, кто тебя ненавидят. Наверное, это реалии медиапространства будущего.

Сергей Лещенко вспоминает, как попал в команду Зеленского

- Вы упомянули Андрея Богдана – общаетесь ли вы сейчас с ним?

- Да. Но сейчас намного реже, и в переписке он критикует, а я пожимаю плечами. Наша страна отличается тем, что все очень быстро переходят на личности. В Америке не так. Там, наоборот, в личную зону стараются не заходить, они говорят по сути и на личностное не переходят. А мы сфокусированы на том, у кого с кем какие личные отношения — это определенная инфантильность общества. Хотя, каким оно может быть, если нашей стране всего 30 лет. И мы развиваемся, как можем, нас никто не тянет, наше общество и представлено в политике. Но Андрею Богдану я благодарен за знакомство с Зеленским, и его роль нельзя преуменьшать за те события, благодаря которым произошли выборы в 2019 году.

- А Богдан сейчас имеет какое-то общение с президентом?

- Не могу сказать. Этот вопрос касается третьих лиц.

- Вы сказали по поводу личностного, но невозможно не упоминать про личные связи, потому что именно они и помогают некоторым людям приходить во власть. Тот же Богдан приводил своих людей в Офис президента, а президент – друзей детства. Это тот же непотизм, кумовство.

- Непотизм – это когда назначают родственников. Вот Янукович сделал своего сына депутатом, просто поставил его на проходное место, Пшонка своего сына сделал депутатом, Порошенко выдвинул своего сына по своему округу, который был лоялен к нему. Во-первых, не так и много друзей детства (Владимира Зеленского — Ред.) во власти, во вторых, насколько они друзья детства я тоже не знаю. Пришел президент со своей командой, которой он доверяет, получил при этом, демократическим образом карт бланш от избирателей, контракт на пять лет. Имеет право назначать или снимать людей, которые помогают ему реализовать свои обещания, и он это делает. У нас часто критиковали, что некоторые люди сидят очень долго на своих местах. Если меняют быстро — тоже плохо. Я считаю, что лучше экспериментировать, чем быть заложником людей, которые не соответствуют своей должности. Вот поменяли Емца (Илья Емец — был министром здравоохранения с 4 по 30 марта 2020 года — Ред.), потому что очень быстро стало понятно, что это ошибка. Потом назначили Степанова (Максим Степанов — возглавлял Минздрав с 30 марта 2020 по 18 мая 2021 года — Ред.), он проработал чуть больше, но мне кажется, он политик, он быстро попал в эпатажны истории, я не знаю, какая была биохимия между ним и ОП, но поменяли на Виктора Ляшко и я скажу, что он самый спокойный и системный министр, технократ. Я у него тоже брал интервью, чувствовалось, что он переживает…

- Но мне кажется, что интервью недостаточно для того, чтобы оценить профессионализм человека.

- Это правда, но мне он импонировал, очень мало осталось в политике людей, которые переживают. Все стали пиар-звездами.

- Давайте вернемся к вам. В качестве кого вы сотрудничаете с Офисом президента? На днях было видео, на котором видно, что вы выходили из ОП с Даниловым. С кем вы там встречаетесь?

- Если я участвую в какой-то встрече, то она закрытого характера. Но я не прячусь, я захожу через центральный вход. Когда меня приглашают обсудить какой-то вопрос, я с радостью помогу. Часто это касалось вопросов УЗ.

- То есть можно сказать, что вы консультируете Офис президента?

- Нет, я и не консультант, и не советник, но можно сказать, что я нахожусь в дружеских отношениях с определенными членами команды Зеленского. Даже в товарищеских, потому что это и не дружба, с днем рождения мы друг руга не поздравляем.

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- Предлагают ли вам какую-то официальную должность? Допустим, в Офисе президента, учитывая, что вы сейчас и не в Набсовете УЗ…

- Я иногда смотрю эфиры и вижу, как "слуг народа" там расстреливают крупнокалиберными минометами, особенно, на каналах Ахметова. Сидят прожженные коррупционеры и наезжают на молодых депутатов, которые выглядят как божий одуванчик. Вот может если бы я был советником, то я бы пошел и их там разнес в пух и прах, потому что я знаю, откуда они взялись, чем они зарабатывали, за сколько они продавали свои законопроекты. И они бы может меньше негатива продуцировали в эфир.

- А про "слуг" вы можете так же казать, кто сидит на подсосе у олигархов?

- В "Слуге народа" есть разные группы влияния. Была группа Коломойского, но его влияние существенно упало после того, как нардепа Александра Дубинского исключили из фракции. Я даже смотрю по некоторым депутатам, которые подавали спам-поправки в угоду Коломойского, что сейчас они работают в русле фракции. Была и, наверное, еще есть, группа Павлюка. Самого Илью Павлюка я ни разу не видел. Но я знаю, что в критический для Ахметова момент, они не дали голоса, и закон, связанный с экологией, не прошел в парламенте. Изначально, как я слышал, эта группа была очень большая, чуть ли не под 70 депутатов, потом их осталось 20. Несколько депутатов мне рассказывали, как их (членов группы Павлюка — Ред.) вызывали в ОП и они отрекались от этого влияния, и сейчас я вижу, что его нет. Есть депутат во фракции, который работал на Пинчука. У Фирташа, мне кажется, никого нет.

- А у Коломойского есть общение с президентом? Может эти хвалебные оды на "плюсах" (телеканал 1+1 — Ред.) и молчание его депутатов как раз и есть результатом временного перемирия между ним и Зеленским?

- Я не знаю. Я с Коломойским не общаюсь с 2016 года где-то, с момента ситуации с Укрнефтью, когда он позвонил мне и сказал, что это не я вам угрожаю. С тех пор он еще присылал мне фотографию на день независимости, с тортом на яхте, и еще он приглашал меня вести эфир на 1+1, когда я был депутатом, но я отказался. Поэтому я не знаю, какие у него сейчас отношения с Офисом президента. Какие в ОП к нему отношения я тоже не знаю. Но я могу предположить,что у Коломойского сейчас черная полоса в жизни, которая может растянуться если не навсегда, то надолго. Потому что он попал на радары американких правоохранительных органов и это сделало его уязвивым к любым решениям американской юстиции. И это работает таким образом: пока лицу не пред’явлено официального обвинения, то он без проблем путешествует по миру. Обвинение предъявляет Гранд жюри, если видели в фильме «Секс в большом городе» героиня тоже сидит в таком жюри присяжных. Это жюри на запрос американского народа решает, пред’являть ли этому лицу обвинение. И это происходит тайно. Также произошло с Фирташем. Он не знал про свое обвинение. И поэтому Коломойский не рискует сейчас никуда ездить, большую часть времени, насколько я знаю, он проводит в Днепре, даже в Киев не так часто приезжает. В Израиль он не может поехать, там открыто дело по схемам, с которыми он может быть связан, в Швейцарию тоже, она его выдаст. Ему и бежать некуда, в Беларусь он не может уехать, в Россию тоже, он называл Путина "карликом". По сути, он в Украине в ловушке и он понимает, что, когда ты в таких обстоятельствах, то дергать тигра за усы точно не надо, потому он решил демонстрировать лояльность к власти. Но и в Украине есть дела, связанные с ним. По Приватбанку, дело находится в НАБУ. То есть, кольцо замкнулось. Могу только обратить Коломойскому его же фразу, которую он когда-то сказал Пинчуку через интервью: "Жизнь – это супермаркет, бери что хочеш, но не забывай, что на кассе придется платить".

Бывший журналист убежден, что украинские олигархи оказались в непростом положении

- Немного позже продолжим про олигархов. Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк говорил, что есть некий пул блогеров, которые сотрудничают с ОП и делают это бесплатно. Входите ли вы в этот пул, разрабатываете ли методички для депутатов? Тезисы из вашего телеграм-канала часто совпадают с тем, что продвигают эти ЛОМы.

- А может они работают по моему телеграму? Я это делаю раньше них и точно не пишу им никаких инструкций. Возможно, мои рассуждения ложатся в их идеологию. Возможно, они пишут методички с моих ответов. И методички это не темники, которые приходять журналистам, как это было во времена Кучмы и Медведчука. В Администрации (президента — Ред.) были специальные люди, которые писали инструкции телеканалам и говорили, в каком ключе и что освещать. Такого сейчас нет. При Порошенко точно были методички, которые раздавались депутатам и лидерам общественного мнения, их писал Виктор Уколов и я как депутат их получал. Но там писали тезисы, как нужно это комментировать. Был также человек, который говорил, кого звать от фракции на канал, а кого нет. Я был в черном списке, меня никуда не звали. Сейчас есть такие же объяснительные, в которых им пишут, как депутатам нужно комменировать ту или иную тему. И такие объяснительные очень помогают, потому что за всем уследить невозможно. Депутатский хлеб, если ты честный депутат, не такой уж и сладкий. Методички – это скорее информационные бюллетени, идеологическая нагрузка.

- Я сама видела эти методички. Например, как комментировать отставку Разумкова…

- Но депутат же не крепосной, захочет и скажет как захочет.

- Учитывая, что на эфиры все-таки ходят определенные депутаты-"слуги", то некая информационная работа ведется

- А вы это трактуете как негатив или позитив?

- Я все-таки считаю, что депутат должен озвучивать свое собственное мнение, если он самостоятельная законодательная единица. И если его мнение отличается (от линии партии — Ред.), то он имеет право его высказать.

- Так он и имеет, его никто не лишает этого права.

- Да, но, например, Людмилу Буймийстер исключили из фракции фактически за то, что она была против по ряду вопросов.

- Она вела системную политическую работу на Ахметова и изутри разрушала политическую силу, в которой она находилась.

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- Но мы даже в нашем разговоре вспомнили, что есть определенные группы Павлюка, Коломойского и эти люди все равно находились и находятся во фракции…

- Давайте начнем издалека. Я живу на избирательном округе Буймийстер, и я, как житель этого округа, не вижу никакой ее активности, и как житель округа я недоволен этим человеком. Кроме того, это была ее системная работа по агресивному отстаиванию интересов олигарха. Эти слова были сказаны на заседании НКРЭКУ, глава регулятора Валерий Тарасюк под стенограмму сказал, что еть пять лиц в парламенте, которые системно работают на Ахметова: Буймийстер, Гончаренко, Наливайченко, Кучеренко, Волынец. Никто из них в суд не подал.

С другой стороны, группы, которые есть, от партийной дисциплины отходят не так часто, а если и отходят, то их возвращают обратно, приводят в чувство. Группы Коломойского вообще как таковой уже нет.

Тут просто можно посчитать, сколько раз в эфире канала "Украина 24" за последние десять месяцев появились Людмила Буймийстер, Олег Ляшко, Владимир Гройсман, Александр Данилюк, Игорь Смешко, Дмитрий Гордон, Евгений Комаровский, Юлия Тимошенко.

Лещенко убежден, что Зеленский недостаточно появляется в медиа

- Но когда только запустился телеканал "Украина 24", то туда приходили и из Офиса президента, и те же "слуги" до сих пор появляются

- Но если медиа хотя бы пытается имитировать медиа, то оно должно приглушать людей из разных фракций, и Арахамия тоже недавно был в эфире у Влащенко и у Шустера.

- В разных своих интервью вы рассказывали, что Зеленский — это оптимальный и универсальный президент, но за это время президент заметно изменил свой имидж. Например, он уже не так активно общается с прессой, не пишет разоблачительных роликов. Кто или что так сильно повиляло на президента?

- Все люди меняюся, главное – быть верным самому себе и быть в гармонии с самим собой. А нравится всем никому невозможно. Зеленкий меняется. Играть президента и быть президентом – это разные истории. Он меняется в сторону профессионализма. Это хорошие изменения. Кому-то кажеся, чо он перестал быть таким простым. Вот я часто говорю, что Зеленскому нужно чаще выступать напрямую. Нужно делать прямые обращения, нужно ходить на эфиры. Традиционно, эфир у Шустера — день публичной казни слуг народа, и, бывает, сидят гости, которые не способны дать сдачи в силу ряда обстоятельств. Типичный пример – последний эфир. Сидят в студии Арсен Аваков, Юрий Бутусов и Петр Порошенко. И сидит Бутусов и обвиняет Зеленского в том, что он взял на работу русского шпиона Демченко, рядом сидит Порошенко, который сделал Демченко советником президента. Если бы на эфире был "слуга народа", у которого хватает институциональной памяти, который это помнит, то таким образом, мяч в дискуссии перебрасывается на поле соперника. К сожалению, таких спикеров на эфире не было. За день до того эфира, Аваков в той же студии сказал, что наложили санкции на спонсора сайта Цензор, потому что он связан с контрабандистами. Слуга народа должен был бы технично спросить у них, правда ли это.

- Получается, это проблема "слуг", что нет таких – с институциональной памятью?

- Или так, или просто нет скиллов. Последние месяцы им там отведена роль мальчиков и девочек для битья. Зеленский, я считаю, тоже должен ходить на эфиры и, поверьте мне, все сдуются в тот же момент. Потому что они все такие дерзкие и смелые пока сидят малоизвестные депутаты, об которых можно вытирать ноги. Будет президент, и я посмотрю, как они будут задавати вопросы и как он за ответом в карман не полезет.

- Почему же не ходит?

- Я думаю, этот вопрос нужно задавати людям, которые определяют медиа план. Возможно, он будет ходить. Это еще вопрос его графика. Но "Слуга народа" – партия президента и он для них символ. Депутат, который видит президента в активной позиции – больше ему доверяет. Его рейтинг пошел бы вверх, как это было после решений СНБО в начале года, и депутаты бы воспряли духом, почувствовали, что у них есть хорощие шансы на переизбрание.

- Я правильно вас понимаю: нет президента — нет рейтинга у "слуг"?

- Рейтинг в разгар сезона и во время затишья, и перед выборами и после – это разные показатели. Конечно, после выборов у президента рейтинг кастет по инерции и через три месяца достигает пика. Потом снижается, середина срока – это критический момент, когда рейтинг может пойти вниз, а может вверх. Под выборы рейтинги будут себя вести по-другому. Все зависит от того, как кто себя ведет на этом электоральном поле. То есть это все не показатель, вспомните 2019 год и показатели Юлии Тимошенко, которая претендовала на президентское кресло. Поэтому, нынешние рейтинги президента показывают лишь то, что происходит в данный момент. Главное, чтобы не было никаких патологий.

- Хорошо, а рейтинг Зеленского за последние 2-3 месяца 25-30% — это разве не патология уже?

- Нет, это же моделирование, по сути, первого тура. То, что рейтинг не менялся за два с половиной года – вот это аномалия. А сейчас он просел, тут влияет еще и сезонность: осенью люди часто недовольны — где-то не включили отопление, где-то еще что-то, даже из-за отсутствия солнечного света у людей другие эмоции. Нет той динамики, которая у людей весной и летом. Думаю, весной и летом рейтинг будет другой. Посмотрите за своим эмоциональным состоянием в ноябре, феврале и начале мая.

- Я это все к чему веду, не считаете ли вы, что рейтинги власти понижают как раз не сезоны, а мутные истории вроде ДТП Трухина, высказываний Тищенко или Третьяковой

- Да, эти события просаживают рейтинг. И ДТП громче всего прозвучало, я считаю, что в этой истории, какая бы она ни была болезннная, надо поставить точку. Пусть следствие скажет, что там было. Почему с Мецгером история прожила один день (Во время интервью главы государственного Укрэксимбанка Евгения Мецгера служба безопасности по его указанию напала на журналистов "Радио свобода" и отобрала видеокамеру, удалив при этом запись. Позже запись удалось восстановить и Мецгера таки уволили — Ред.)? Потому что следствие сразу установило и наказало. И поверьте, в плане приближенности к президенту, Мецгер был намного ближе, чем Трухин. Потому что Мецгер через супругу дружил с «кварталовцами». Что касается Третьяковой, то это неприемлемо, но это была личная переписка в узком кругу, мы тоже в узком кругу можем не сдерживать себя в эмоциях.

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- Как вы считаете, должен ли президент идти на второй срок?

- Сейчас идет массированная информационная кампания по дискредитации как Зеленского, так и его идеи пойти на второй срок. Гордон, который сейчас работает гостем у Рината Ахметова, продвигает одни и те же тезисы, что Зеленский не пойдет на второй срок. Цель понятна — сделать это решение максимально токсичным. Потому что Ахметов не заинтересован в Зеленском как в президенте. Еще Ахметов стал стравливать Зеленского с Ермаком, с помощью месседжей, что это Ермак пойдет на выборы. Хотя, понятно, что Ермак никуда не идет.

Пойдет Зеленский или нет – решит он сам. Но я думаю, что нужно решать исходя из рейтингов. Это время, которое осталось до принятия решения, нужно посвятить изменениям, чтобы это решение было выигрышным.

- А вы считаете, Гордон, Разумков, Кличко, например, могут быть конкурентами Зеленскому?

- Конкурентом может быть кто угодно. Хотя я думаю, что Гордон не пойдет. Разумков не уверен, что будет конкурентом на выборах президента. Его цель — парламентские выборы.

Главный в этой истории Ахметов, у которого в голове уже следующие парламентские выборы и он думает о составе следующей Верховной Рады. С Зеленским он уже закрыл историю, поняв, что с ним общий язык уже не найдет.

- Не могу не спросить еще про Разумкова. Критикуя его, вы часто спрашиваете у своих подписчиков, стоит ли отобрать у него мандат. Но по аналоги можно вспомнить вас в прошлом созыве парламента, куда вы прошли по спискам Блока Петра Порошенко, а потом через какое-то время начали его критиковать. Не должны были бы и у вас тогда пытаться отобрать мандат? Ведь вы тоже были членом фракции, членом команды президента, зашли в парламент под его брендом?

- Последнюю фразу я категорически отвергаю. Я не заходил ни на чьем имени. Когда меня избирали, то я уже был известный журналист, у меня были международные премии, я написал две книги, провел сотни расследований. Я не был одним из многих, кто стал политиком благодаря тогдашнему и нынешнему президентам. Но тогда я понимал, что у них был интерес выгнать меня из фракции, лишить меня мандата, чтобы я перестал говорить с трибуны правду в интересах общества. Если бы я вышел из фракции, то мои депутатские полномочия были бы прекращены в тот же день и Игорь Кононенко прямо об этом говорил.

А Разумков оказался заложником ситуации, он был внефракционный, при этом, он избирался по списку и он сам декларировал, что таких как он нужно лишать депутатского мандата. Но я не знаю, будет ли это решение прийнято, я его никому не навязываю.