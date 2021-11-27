Первые эмоции от просмотра пресс-марафона Зеленского были деструктивными - Олег Гороховский
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Сооснователь Monobank Олег Гороховский прокомментировал пресс-марафон Зеленского "30 вопросов Президенту"
Посмотрел фрагментами марафон с Президентом.
Эмоционально.
Я очень эмоциональный человек и, понимая это, завёл себе правило, от которого стараюсь не отходить.
Если хочешь сказать собеседнику что-то эмоциональное, а тем более обидное — без проблем, но одно условие, скажи это на следующий день.
Вот эти первые эмоции, они такие деструктивные и так вредят эффективности.
Если бы вы видели первый вариант поста про то, как меня не пустили в лифт, который я написал сразу после инцидента, вам бы это не понравилось.
И мне на утро не понравилось. А ещё после появления этого правила, я не говорю более 90% того, что хотел сказать сразу. И это бережет окружающих и меня от эмоционального меня.
Короче, делюсь лайфхаком для эмоциональных людей — эмоции не раньше, чем на следующий день.
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