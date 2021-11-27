Сооснователь Monobank Олег Гороховский прокомментировал пресс-марафон Зеленского "30 вопросов Президенту"

Посмотрел фрагментами марафон с Президентом.

Эмоционально.

Я очень эмоциональный человек и, понимая это, завёл себе правило, от которого стараюсь не отходить.

Если хочешь сказать собеседнику что-то эмоциональное, а тем более обидное — без проблем, но одно условие, скажи это на следующий день.

Вот эти первые эмоции, они такие деструктивные и так вредят эффективности.

Если бы вы видели первый вариант поста про то, как меня не пустили в лифт, который я написал сразу после инцидента, вам бы это не понравилось.

И мне на утро не понравилось. А ещё после появления этого правила, я не говорю более 90% того, что хотел сказать сразу. И это бережет окружающих и меня от эмоционального меня.

Короче, делюсь лайфхаком для эмоциональных людей — эмоции не раньше, чем на следующий день.