Співзасновник Monobank Олег Гороховський прокоментував прес-марафон Зеленського "30 питань Президенту"

Подивився фрагментами марафон із Президентом.

Емоційно.

Я дуже емоційна людина і, розуміючи це, завів собі правило, від якого намагаюся не відходити.

Якщо хочеш сказати співрозмовнику щось емоційне, а тим більше образливе — без проблем, але одна умова, скажи це наступного дня.

Ось ці перші емоції, такі деструктивні і так шкодять ефективності.

Якби ви бачили перший варіант посту про те, як мене не пустили в ліфт, який я написав відразу після інциденту, вам це не сподобалося б.

І мені на ранок не сподобалось. А ще після появи цього правила, я не говорю більше 90% того, що хотів сказати відразу. І це береже оточуючих і мене від емоційного мене.

Коротше, ділюся лайфхаком для емоційних людей — емоції не раніше, ніж наступного дня.