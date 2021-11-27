Перші емоції від перегляду прес-марафону Зеленського були деструктивними - Олег Гороховський
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Співзасновник Monobank Олег Гороховський прокоментував прес-марафон Зеленського "30 питань Президенту"
Подивився фрагментами марафон із Президентом.
Емоційно.
Я дуже емоційна людина і, розуміючи це, завів собі правило, від якого намагаюся не відходити.
Якщо хочеш сказати співрозмовнику щось емоційне, а тим більше образливе — без проблем, але одна умова, скажи це наступного дня.
Ось ці перші емоції, такі деструктивні і так шкодять ефективності.
Якби ви бачили перший варіант посту про те, як мене не пустили в ліфт, який я написав відразу після інциденту, вам це не сподобалося б.
І мені на ранок не сподобалось. А ще після появи цього правила, я не говорю більше 90% того, що хотів сказати відразу. І це береже оточуючих і мене від емоційного мене.
Коротше, ділюся лайфхаком для емоційних людей — емоції не раніше, ніж наступного дня.
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