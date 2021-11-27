Рус

Перші емоції від перегляду прес-марафону Зеленського були деструктивними - Олег Гороховський

Автор
Олег Гороховський Олег Гороховський
Дата публікації
Читать на русском
Автор
235
Володимир Зеленський під час прес-марафону Новина оновлена 27 листопада 2021, 12:14
Володимир Зеленський під час прес-марафону

Співзасновник Monobank Олег Гороховський прокоментував прес-марафон Зеленського "30 питань Президенту"

Подивився фрагментами марафон із Президентом.

Емоційно.

Я дуже емоційна людина і, розуміючи це, завів собі правило, від якого намагаюся не відходити.

Якщо хочеш сказати співрозмовнику щось емоційне, а тим більше образливе — без проблем, але одна умова, скажи це наступного дня.

Ось ці перші емоції, такі деструктивні і так шкодять ефективності.

Якби ви бачили перший варіант посту про те, як мене не пустили в ліфт, який я написав відразу після інциденту, вам це не сподобалося б.

І мені на ранок не сподобалось. А ще після появи цього правила, я не говорю більше 90% того, що хотів сказати відразу. І це береже оточуючих і мене від емоційного мене.

Коротше, ділюся лайфхаком для емоційних людей — емоції не раніше, ніж наступного дня.

Info Icon

Думки, висловлені в рубриці блоги, належать автору.
Редакція не несе відповідальності за їх зміст.

Теги:
#Прес-конференція #Володимир Зеленський #Олег Горохівський #Прес-марафон
Президент виглядав роздратованим і вступав у суперечки з опонентами
Блоги/Думки
Президент, якому заважають жити: що залишилося за лаштунками прес-марафону Зеленського
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Президент виглядав роздратованим і вступав у суперечки з опонентами
Президент, якому заважають жити: що залишилося за лаштунками прес-марафону Зеленського
Дата публікації
Категорія
Вибухова хвиля пошкодила частину верхнього поверху
У багатоповерхівці під Миколаєвом вибух: рознесло дві квартири, під завалами можуть бути люди (фото, відео)
Дата публікації
Категорія
Влада США зустрінеться з НАТО для обговорення підтримки України
США планують відповідь на російську загрозу Україні: є два варіанти
Дата публікації
Категорія
Символом меморіального дня є запалена на підвіконні свічка та колоски пшениці
День пам’яті жертв голодоморів: що ми знаємо про цю меморіальну дату
Дата публікації
Категорія
Небезпека коронавірусу "Омікрон"
Нова мутація коронавірусу отримала назву "Омікрон": у чому її небезпека