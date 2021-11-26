"Может быть в любой момент": Зеленский об обострении в войне с Россией

Тревожные сигналы есть, и их много

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что угроза эскалации войны с Россией есть, но скорее всего своими последними действиями Кремль просто запугивает Киев.

Об этом он заявил в ответ на вопрос журналистки Reuters Натальи Зинец, в рамках пресс-конференции 26 ноября, сообщает "Телеграф".

Отмечается, что у президента спросили, чего хочет добиться Россия последними действиями у границы Украины, правда ли она пытается запугать Украину, и ждать ли эскалации конфликта.

"Я считаю, что это [эскалация] может быть в любой момент, поскольку такое уже было, — сказал он. — В 2014-ом году мы не видели таких прямо сильных шагов вперед, но война началась".

"На сегодня это запугивание. Скопление войск, ротация, прыжки, снайперы на границе. Вероятность атаки может быть во время запугивания. Это как весной учения, высокая и страшная вероятность, когда там появилось +100 тысяч людей. И это вероятная эскалация и провокации", — добавил президент.

В то же время, он заметил, что сейчас ситуация лучше, чем была весной, и военных на границе сейчас меньше, но риторика РФ изменилась.

"Они очень много повторяют вопросы о НАТО, размещении войск, потому что история с НАТО всегда работала на их внутреннего потребителя. Каждый день они это повторяют, и я считаю, что это опасно", — продолжил Зеленский.

Также он обратил внимание, как агрессор в последние недели зачастил с обвинениями в сторону Украины, что может значить подготовку к новым провокациям под классическим предлогом "защиты населения".

Как сообщал "Телеграф", в последние недели авторитетные иностранные СМИ все чаще сообщают о тревожной активности России у границ Украины и переброске военной техники.

По мнению главы управления военной разведки Украины Кирилла Буданова, Россия может устроить полномасштабную атаку на Украину уже в конце января — начале февраля 2022 года.