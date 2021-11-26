“За решением суда — не ко мне": Зеленский "объяснился" за законность санкций СНБО

По мнению президента, при предыдущей власти Совет нацбезопасности был "кладбищем сбитых летчиков", а сейчас авторитетный орган

Большинство документов, которыми руководствуются члены Совета нацбезопасности и обороны при принятии громких решений, являются засекреченными и вряд ли будут открыты общественности.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, отвечая на один из вопросов во время пресс-марафона в честь "экватора" его пребывания на должности.

По словам политика, насчет судебных решений он не может говорить, ведь судебная ветвь власти находится вне его компетенции. Однако факты, которые предоставляются членам СНБО по волнующим общество вопросам, являются, по мнению Зеленского, уже доказанными.

"Есть и закрытые решения, их много принимается, вы даже о них не знаете. Это важные документы, к сожалению, вы вряд ли сможете их увидеть. Или увидите спустя некоторое время, когда их можно будет открывать — это согласно действующего законодательства", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Говоря о принятии других резонансных решений, президент привел пример санкций против пропагандистов. По его словам, все начинается с информации от пограничников, которые предоставляют факты незаконного пересечения границы и переправки товаров через неё. Затем в игру вступают правоохранители, проверки банковских счетов и многие другие процессы.

Президент подчеркивает, что за любым "громким" решением СНБО стоит громадная работа членов правительства. Если же, к примеру, в Европейском суде по правам человека постановят, что некие действия были приняты неверно, на это будут реагировать по мере "поступления проблем".

"Мы защищаем свое государство в рамках закона. Кто-то считает — что вне рамок… — отметил Зеленский. — Мы боремся с системными проблемами".

Интересно, что во время беседы журналистка "Фокуса", которая интересовалась вопрос СНБО, попыталась возразить президенту, её прервал пресс-секретарь Сергей Никифоров, предложив не спорить.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, из-за чего в прямом эфире повздорили Владимир Зеленский и журналист Юрий Бутусов.