"За рішенням суду — не до мене": Зеленський пояснив законність санкції СНБО

На думку президента, за попередньої влади Рада нацбезпеки була "цвинтарем збитих льотчиків", а зараз авторитетний орган

Більшість документів, якими керуються члени Ради нацбезпеки та оборони під час прийняття гучних рішень, є засекреченими і навряд чи будуть відкриті громадськості.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, відповідаючи на одне із питань під час прес-марафону на честь "екватора" його перебування на посаді.

За словами політика, щодо судових рішень він не може говорити, адже судова гілка влади знаходиться поза його компетенцією. Проте факти, які надаються членам РНБО з питань, що хвилюють суспільство, є, на думку Зеленського, вже доведеними.

"Є і закриті рішення, їх багато ухвалюється, ви навіть про них не знаєте. Це важливі документи, на жаль, ви навряд чи зможете їх побачити. Або побачите згодом, коли їх можна буде відкривати — це згідно з чинним законодавством", — наголосив Володимир Зеленський.

Говорячи про ухвалення інших резонансних рішень, президент навів приклад санкцій проти пропагандистів. За його словами, все почалося з інформації від прикордонників, які надають факти незаконного перетину кордону та переправлення товарів через нього. Потім у гру вступили правоохоронці, перевірки банківських рахунків та багато інших процесів.

Президент наголошує, що за будь-яким "гучним" рішенням РНБО стоїть величезна робота членів уряду. Якщо ж, наприклад, у Європейському суді з прав людини ухвалять, що деякі дії було вчинено неправильно, на це реагуватимуть після "надходження проблем".

"Ми захищаємо свою державу в рамках закону. Хтось вважає — що поза межами… — зазначив Зеленський. — Ми боремося із системними проблемами".

Цікаво, що під час бесіди журналістка "Фокусу", яка цікавилася питанням РНБО, спробувала заперечити президенту, її перервав прес-секретар Сергій Никифоров, запропонувавши не сперечатися.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, через що в прямому ефірі посварилися Володимир Зеленський та журналіст Юрій Бутусов.