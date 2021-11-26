Укр

Выборы в Украине будут проводить в "Дие" — Зеленский

Автор
Наталия Чебан
Дата публикации
Читати українською
Автор
57
Действие, паспорт гражданина Украины Новость обновлена 26 ноября 2021, 16:51
Действие, паспорт гражданина Украины

Большинство украинцев считают онлайн-выборы "плохой идеей", ведь вероятность фальсификаций слишком велика

Глава государства Владимир Зеленский заявил, что в Украине разработают возможность проведения парламентских выборов в приложении " Дия".

Об этом главнокомандующий рассказал во время пресс-концеренции, которую ведет Телеграф с места проведения, в пятницу, 26 ноября.

По словам президента, разработкой занимаются представители Министерства цифровой трансформации совместно с компаниями Apple и Microsoft.

При этом глава государства подчеркнул, что для внедрения возможности проведения голосования в онлайн-режиме придется частично изменить законодательство.

По словам Зеленского, вышеупомянутые компании и Минцифры занимаются переписью населения в стране.

Отметим также, что подавляющее большинство украинцев таким решением власти недовольно, поскольку считает их очередным способом вероятного влияния на результаты в пользу ЗЕ-команды, ведь фальсификации во время такого голосования отследить невозможно.

Напомним также, как зарегистрироваться в приложении "Дия".

Теги:
#Вибори #Владимир Зеленский #ДИЯ #Місцеві вибори
26 ноября президент Украины дал большую пресс-конференцию
Политика
Мне стыдно: Зеленский озвучил свою версию операции с "вагнеровцами"
Дата публикации
Дата публикации
Категория
26 ноября президент Украины дал большую пресс-конференцию
Мне стыдно: Зеленский озвучил свою версию операции с "вагнеровцами"
Дата публикации
Категория
Ринат Ахметов и Владимир Зеленский
Последствия будут разрушительными: что означают слова Зеленского о подготовке Ахметовым госпереворота
Дата публикации
Категория
Зеленский проводит пресс-марафон с журналистами: главные заявления, видео и реакция соцсетей (обновляется)
Зеленский проводит пресс-марафон с журналистами: главные заявления, видео и реакция соцсетей (обновляется)
Дата публикации
Категория
Народный депутат Антон Поляков
Поляков мог быть убит: в МВД определились с версиями смерти политика
Дата публикации
Категория
Правоохранители искали пропавшего без вести, нашли и подозреваемых в убийстве
Односельчанина убили, а тело спрятали в цистерне — подробности трагедии на Тернопольщине