Выборы в Украине будут проводить в "Дие" — Зеленский
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Большинство украинцев считают онлайн-выборы "плохой идеей", ведь вероятность фальсификаций слишком велика
Глава государства Владимир Зеленский заявил, что в Украине разработают возможность проведения парламентских выборов в приложении " Дия".
Об этом главнокомандующий рассказал во время пресс-концеренции, которую ведет Телеграф с места проведения, в пятницу, 26 ноября.
По словам президента, разработкой занимаются представители Министерства цифровой трансформации совместно с компаниями Apple и Microsoft.
При этом глава государства подчеркнул, что для внедрения возможности проведения голосования в онлайн-режиме придется частично изменить законодательство.
По словам Зеленского, вышеупомянутые компании и Минцифры занимаются переписью населения в стране.
Отметим также, что подавляющее большинство украинцев таким решением власти недовольно, поскольку считает их очередным способом вероятного влияния на результаты в пользу ЗЕ-команды, ведь фальсификации во время такого голосования отследить невозможно.
Напомним также, как зарегистрироваться в приложении "Дия".
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