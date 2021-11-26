Выборы в Украине будут проводить в "Дие" — Зеленский

Большинство украинцев считают онлайн-выборы "плохой идеей", ведь вероятность фальсификаций слишком велика

Глава государства Владимир Зеленский заявил, что в Украине разработают возможность проведения парламентских выборов в приложении " Дия".

Об этом главнокомандующий рассказал во время пресс-концеренции, которую ведет Телеграф с места проведения, в пятницу, 26 ноября.

По словам президента, разработкой занимаются представители Министерства цифровой трансформации совместно с компаниями Apple и Microsoft.

При этом глава государства подчеркнул, что для внедрения возможности проведения голосования в онлайн-режиме придется частично изменить законодательство.

По словам Зеленского, вышеупомянутые компании и Минцифры занимаются переписью населения в стране.

Отметим также, что подавляющее большинство украинцев таким решением власти недовольно, поскольку считает их очередным способом вероятного влияния на результаты в пользу ЗЕ-команды, ведь фальсификации во время такого голосования отследить невозможно.

Напомним также, как зарегистрироваться в приложении "Дия".