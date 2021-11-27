"Зеленський поводився з позиції господаря": головні висновки за підсумками пресмарафону президента

Пресконференція Володимира Зеленського вийшла надто емоційною, а сам глава держави поводився набагато впевненіше, ніж рік тому

Пресмарафон, який президент України Володимир Зеленський провів у п’ятницю, 26 листопада, з 30 журналістами, став топтемою минулого тижня. Від представників ЗМІ прозвучали теми вагнерівців, можливості виборів через "Дію", законності санкцій за допомогою РНБО, скупчення російських військ біля українських кордонів, ймовірності звільнення керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

Найбільш резонансною стала низка заяв Володимира Зеленського щодо бізнесмена Ріната Ахметова. Зокрема, глава держави запевняв, що найбагатшу людину України втягують у держпереворот.

Наразі, коли трохи схлинули пристрасті та емоції, експерти проаналізували для «Телеграфа» підсумки пресмарафону.

Обидві сторони отримали не той результат, який хотіли

Аналітик, кандидат політичних наук Олеся Яхно зазначає: «Попри те, що не всіх журналістів було акредитовано, теплої ванни не було. І це добре. Але треба частіше робити такі пресконференції, щоби всі могли потрапити».

На думку аналітика, було надто багато емоцій. І з боку журналістів, і з боку президента.

«У низці питань було закладено особистісний аспект, якесь особисте протистояння. А ви сказали так, а там на годину раніше, а там на годину пізніше… Повинне все ж таки бути розмежування між особистісним та загальнодержавним, – вважає Олеся Яхно. — Також було багато плинності — поточних питань, що накопичилися. Довгострокових питань було менше, переважало те, що відбувається тут і зараз. І це виявило проблему із загальною комунікацією. Не може одна пресконференція виправити цю картину, тому що все виливатиметься в поточне інформування, розмову навколо поточних, злободенних речей. А таку «плинність» має знімати щоденна комунікація Офісу президента зі ЗМІ, із суспільством. Я б не робив таких довгих пресконференцій, понад п'ять годин. Найкраще зустрічатися частіше, не чекаючи, поки накопичиться такий комплекс питань».

Загалом обидві сторони здобули не той результат, який хотіли, зазначає Олеся Яхно.

Коментуючи заяву Зеленського про підготовку держперевороту з нібито участю в ньому Ахметова, експерт наголосила, що вона викликає багато питань.

«Вже пішли жарти, фотожаби на цю тему. Хоча це точно не смішно. Я маю три версії, чому могла з’явитися така заява. Перша: державний переворот справді кимось готується (ззовні, як сказав Зеленський). Тоді мають бути якісь конкретні дії. Якщо вже сказали А, треба говорити й Б. Другий варіант — це безпідставна заява. Можливо навіть інспіроване ззовні. Принесли, наприклад, президентові плівки, і він повірив, що готувався переворот. Третій – сам Офіс президента вигадав таку версію. Жодна з цих версій не викликає захоплення, – зазначає Олеся Яхно. – Це досить серйозна заява, навіть якби там не звучало прізвище Ахметова. Не можна просто так говорити про таке».

Аналітик впевнена, що найближчим часом з боку влади має бути певне пояснення, з’явитися додаткова інформація, яка б підтвердила або спростувала сказане. Ахметов, до речі, вже спростовує подібні звинувачення.

«Або треба не робити подібних заяв, або наводити переконливі докази. Інакше влада сама може постраждати», – каже Олеся Яхно.

Хотілося б більше фактів, а не емоцій

Політичний експерт Денис Гороховський вважає, що пресконференція Зеленського вийшла яскравою та скандальною.

«Слід зазначити, що 30 ЗМІ, які були запрошені, відібрано за дуже неоднозначними критеріями. Наприклад, низка ЗМІ, які мають велике охоплення, була банально проігнорована. При цьому важливо наголосити, що все ж таки були представники медіа, чиї власники опозиційні до президента, а Зеленському поставили низку незручних питань», – наголошує Денис Гороховський.

На його думку, захід повністю виправдав себе. Адже, судячи зі стрічок соцмереж, його дивилося онлайн дуже багато.

«Президент виглядав досить живим, а відповіді – емоційними. Хоча особисто мені хотілося б більше фактів, а не емоцій, – зазначає експерт. — Із фактами було все не так однозначно. Зеленський виглядає набагато впевненіше, ніж рік тому: не боїться відповідати на незручні питання, дозволяє собі говорити журналістам «Ви брешете!» і поводиться загалом із позиції господаря заходу. Щодо результатів, то, судячи з перших рецензій, електорату було все одно, що скаже президент: його прихильники продовжують захоплюватися лідером, його супротивники в черговий раз розчаровуються в ньому».

Раніше "Телеграф" повідомляв, що під час пресмарафону Володимира Зеленського головний редактор "Цензор.нет" Юрій Бутусов відкрито звинуватив президента у брехні.

Директор аналітичного центру "Третій сектор", політолог Андрій Золотарьов, коментуючи "Телеграфу" випад Зеленського проти Ахметова, зазначив, що наслідки можуть бути руйнівними для всієї України.

Колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій голова Луганської ВДА (2015-2016 роки) Георгій Тука у блозі на «Телеграфі» жорстко відреагував на пресмарафон Володимира Зеленського.

Також «Телеграф» розповідав, що у Ахметова з Банковою останнім часом намітився конфлікт, який набирає обертів.

Сам Ахметов, як повідомляв "Телеграф", запевняв, що не напрошується на зустріч із президентом Володимиром Зеленським.

Ексжурналіст Сергій Лещенко, якого все частіше називають «рупором Банкової», в інтерв’ю «Телеграфу» запевняв, що Ахметов почав нацьковувати Зеленського з Єрмаком.