"Може бути будь-якої миті": Зеленський про загострення у війні з Росією

Тривожні сигнали є, і їх багато

Президент України Володимир Зеленський вважає, що загроза ескалації війни з Росією є, але скоріш за все своїми останніми діями Кремль просто залякує Київ.

Про це він заявив у відповідь на запитання журналістки Reuters Наталії Зінець, в рамках прес-конференції 26 листопада, повідомляє "Телеграф".

Зазначається, що у президента запитали, чого хоче добитися Росія останніми діями біля кордону України, чи правда вона намагається залякати Україну, і чи чекати на ескалацію конфлікту.

"Я вважаю, що це [ескалація] може бути будь-якої миті, оскільки таке вже було, — сказав він. — У 2014-му році ми не бачили таких прямо сильних кроків уперед, але війна почалася".

"На сьогодні це залякування. Скупчення військ, ротація, стрибки, снайпери на кордоні. Імовірність атаки може бути під час залякування. Це як навесні навчання, висока та страшна ймовірність, коли там з’явилося +100 тисяч людей", — додав президент.

У той же час він зауважив, що зараз ситуація краща, ніж була навесні, і військових на кордоні зараз менше, але риторика РФ змінилася.

"Вони дуже багато повторюють питання про НАТО, розміщення військ, тому що історія з НАТО завжди працювала на їхнього внутрішнього споживача. Щодня вони це повторюють, і я вважаю, що це небезпечно", — продовжив Зеленський.

Також він звернув увагу, як агресор останніми тижнями зачастив зі звинуваченнями у бік України, що може означати підготовку до нових провокацій під класичним приводом "захисту населення".

Як повідомляв "Телеграф", в останні тижні авторитетні іноземні ЗМІ все частіше повідомляють про тривожну активність Росії біля кордонів України та перекидання військової техніки.

На думку глави управління військової розвідки України Кирила Буданова, Росія може влаштувати повномасштабну атаку на Україну вже наприкінці січня – на початку лютого 2022 року.