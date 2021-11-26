Вибори в Україні проводитимуть у "Дії" - Зеленський

Більшість українців вважають онлайн-вибори "поганою ідеєю", адже ймовірність фальсифікацій занадто велика

Глава держави Володимир Зеленський заявив, що в Україні розроблять можливість проведення парламентських виборів у застосунку Дія.

Про це головнокомандуючий розповів під час прес-концеренції, яку Телеграф веде з місця проведення, у п`ятницю, 26 листопада.

За словами президента, розробкою займаються представники Міністерства цифрової трансформації спільно з компаніями Apple та Microsoft.

При цьому глава держави наголосив, що для впровадження можливості проведення голосування в онлайн-режимі, доведеться частково змінити законодавство.

За словами Зеленського наразі вищезазначені компанії та Мінцифри займаються переписом населення в країні.

Відзначимо також, що переважна більшість українців таким рішенням влади незадоволена, адже вважає їх черговим способом ймовірного впливу на результати на користь ЗЕ-команди, адже фальсифікації під час такого голосування відстежити буде неможливо.

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