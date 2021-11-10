Укр

"Начнется адский период": Зеленский пригрозил олигархам из-за отопительного сезона

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Газ
Газ

Тарифы в Украине не будут расти до окончания отопительного сезона.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию с ценами на энергоносители, отметив, что энергетический кризис в настоящее время наблюдается не в Украине, а в мире. После чего он обратился к "олигархическим структурам".

Об этом он рассказал в своем видеообращении, обнародованном в его Фейсбук.

Зеленский сообщил, что в Украине ситуация в этом плане обстоит намного лучше, чем "во многих странах мира" и напомнил, что в Европе цена на газ недавно поднималась почти до $2000 за тысячу кубометров.

"В это же время в Украине она составляет 290 долларов. Вопреки рекордный рост цен, дефицит и мировой энергетический кризис, тарифы в Украине не выросли", — сказал он и добавил, что до конца отопительного сезона они расти точно не будут.

Вместе с тем он рассказал, что каждый раз перед началом отопительного сезона "олигархические структуры начинают играть в игру под названием искусственный дефицит" и предупредил, что в этом году ее лучше не начинать.

"Кроме вашего "искусственного дефицита" вполне реальный наш дефицит – дефицит терпения. А когда у государства заканчивается ангельское терпение, у кого-то начинается адский период. Это можно проверить", — сказал он.

Как сообщалось ранее, из-за роста цен на газ, Россия предлагала ЕС новые долгосрочные контракты на поставки, впрочем, Еврокомиссия его отклонила, заявив, что предпочтет наращивать объемы производства от "зеленых источников".

Украина же после этого предложила увеличить объемы прокачки газа по отечественной ГТС, а Зеленский даже предлагал на это скидку в 50%.

Теги:
#Газ #Электроэнергия #Владимир Зеленский
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