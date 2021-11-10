"Почнеться пекельний період": Зеленський пригрозив олігархам через опалювальний сезон

Тарифи в Україні не зростатимуть до закінчення опалювального сезону.

Президент Володимир Зеленський прокоментував ситуацію з цінами на енергоносії, зазначивши, що енергетична криза наразі спостерігається не в Україні, а у світі. Після чого він звернувся до "олігархічних структур".

Про це він розповів у своєму відеозверненні, оприлюдненому у його Фейсбуку.

Зеленський повідомив, що в Україні ситуація в цьому плані набагато краща, ніж "у багатьох країнах світу" і нагадав, що в Європі ціна на газ нещодавно піднімалася майже до $2000 за тисячу кубометрів.

"Водночас в Україні вона становить 290 доларів. Попри рекордне зростання цін, дефіцит та світову енергетичну кризу, тарифи в Україні не зросли", — сказав він і додав, що до кінця опалювального сезону вони точно не зростатимуть.

Водночас він розповів, що щоразу перед початком опалювального сезону "олігархічні структури починають грати у гру під назвою штучний дефіцит" і попередив, що цього року її краще не розпочинати.

"Крім вашого "штучного дефіциту" цілком реальний наш дефіцит – дефіцит терпіння. А коли держава закінчує ангельський терпець, у когось починається пекельний період. Це можна перевірити", — сказав він.

Як повідомлялося раніше, через зростання цін на газ, Росія пропонувала ЄС нові довгострокові контракти на постачання, втім, Єврокомісія його відхилила, заявивши, що воліє нарощувати обсяги виробництва від "зелених джерел".

Україна ж після цього запропонувала збільшити обсяги прокачування газу вітчизняною ГТС, а Зеленський навіть пропонував на це знижку в 50%.