Опозиційний фронт: яку роль придумав собі Аваков і хто може стати прем’єром після відходу Зеленського

Загострення війни між президентом Володимиром Зеленським та мільярдером Рінатом Ахметовим призвело до появи цілої групи політиків та відомих особистостей, які постійно критикують нинішню владу за медіа підтримки найбагатшого українця.

Незважаючи на спільність у своїй риториці, політики накшталт екс-міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, екс-прем’єрів Арсенія Яценюка та Володимира Гройсмана, об’єднуватися в одну політичну силу поки що не збираються, але мета кожного з них – повернутися до влади вже після президентства Зеленського. Докладніше у матеріалі «Телеграфу».

5600 причин посваритися

Нестабільність монобільшості в парламенті, швидкі відставки та перетворення Банкової на головний центр прийняття рішень у країні — все це прискорювало настання політичної кризи в країні. Але війна між ним і Ахметовим зробила ще один широкий крок у цьому напрямку. Нагадаємо, погіршення відносин глави держави та головного бізнесмена країни сталося через плани прийняти економічно невигідний Ахметову «ресурсний» законопроєкт 5600 і так званий "закон про деолігархізацію" (обидва закони, до речі, були прийняті). Ахметов у відповідь став підтримувати опонента Банкової – вже екс-спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова.

Президент, не ховаючись, відкрито критикує олігарха під час зустрічей із журналістами та публічних виступів у парламенті, каже, що Ахметова втягують у держпереворот та публічно дає прочухана медійникам, які працюють на каналах бізнесмена. Олії у вогонь підлив той факт, що згаданий «ресурсний» законопроєкт до другого читання став ще жорсткішим, а отже, ще більш невигідним Ахметову. Після ухвалення його бізнес втратить близько двох мільярдів гривень на рік.

«З подачі Арахамії у фракції була домовленість, що ми «збиваємо» 97 правку до закону 5600, яка зменшує оподаткування видобутку руди. Вона дуже влаштовувала Ахметова, і ми її збили. Хоча до цієї війни був варіант прийняти документ у більш м’якій формі, пропозицію Мінфіну», — ділиться один із високопосадовців «Слуги народу».

Ще один «привіт» Ахметову — відсутність виплати ДТЕКу за "зелену" електроенергію, чому пізніше навіть було присвячено один з ефірів програми Савіка Шустера на "Україні 24".

Однодумці

Ахметов завчасно зробив одну важливу "ставку" і від початку конфлікту між ОП і вже минулим членом команди "Слуг" Дмитром Разумковим став на бік колишнього спікера Ради. Разумков отримав абонемент на відвідування каналів Ахметова, чим невпинно злить Офіс президента.

Крім того, на медіа-майданчиках Ахметова регулярно стали з’являтися представники минулої влади та медійні особи, які активно критикували Зеленського та його команду. Наприклад, колишні прем’єр-міністри Володимир Гройсман та Арсеній Яценюк, колишній глава МВС Арсен Аваков. Туди ж варто зарахувати журналіста Дмитра Гордона та доктора Євгена Комаровського, які завзято підтримували Зеленського під час виборчої кампанії у 2019 році. До речі, в одному зі своїх останніх відео Комаровський навіть публічно назвав себе «лохом» за це.

Сколихнула інформпростір і недавня спільна фотографія цих персон на дні народження у телеведучого Савіка Шустера в Литві, яку Аваков підписав словами: «Так, це саме те, про що ви подумали». Але спільного проєкту, як пояснюють кілька співрозмовників, наближених до команди Гройсмана та Авакова, у політиків не буде.

«Спільну партію вони не планують. Аваков хоче стати свого роду «мозковим центром» опозиції, і з приходом до влади вже обійняти якусь державну посаду. Але депутатство йому точно нецікаве, — каже співрозмовник "Телеграфу" . — Зараз у нього функціонує офіс на Банковій, куди він забрав усіх своїх людей з Міністерства внутрішніх справ. На цю мить у нього "пакт про ненапад" з Порошенком та Турчиновим, проти «Слуг». Самого Зеленського він особисто не критикуватиме, тільки його команду, бо санкції РНБО – штука, яка впливає на всіх. Йому зовсім не хочеться, щоб одного прекрасного дня ввели санкції, наприклад, проти його «гаманця» Котвицького (Ігор Котвицький, екс-нардеп від «Народного фронту», — Авт.). Є ще розмови про «Народний фронт-2», але поки що це лише розмови. Вони лише приміряють, хто і ким може стати в новій конфігурації влади. Але той самий Гордон у політику йти не хоче, як і Комаровський. З Разумковим вони зустрічей теж не проводять», — пояснює джерело.

При цьому, у своєму недавньому інтерв’ю Аваков сказав, що симпатизує Гройсману як «одному з найгідніших і найпідготовленіших людей». Він наголосив, що і йому, і Яценюку дуже симпатична його партія «Українська стратегія Гройсмана».

А ось сам Гройсман бачить для своєї партії самостійний шлях, без жодних об’єднань із Яценюком.

«У нього автономний офіс у будівлі Микитася (екс-нардеп та скандальний забудовник Максим Микитась , — Ред.). Якийсь час із ним навіть працювали політтехнологи з Польщі, але співпраця припинилася. Гройсман може виграти внаслідок перетікання голосів від Порошенка, але поки що їхня стратегія – це робота в регіонах, у нього хороші показники по Центральній Україні та підтримка медіа від Ахметова», - коментує джерело видання.

За інформацією «Телеграфу», отриманої від близьких до Ахметова депутатів, саме Гройсмана олігарх розглядає як майбутнього прем’єр-міністра. Сам Гройсман, коментуючи майбутнє своєї політичної сили і своє власне, відповів «Телеграфу», що зараз займається активним будівництвом партії.

«Партія зараз активно розвивається по всій країні, ми створюємо свої осередки, у нас формується потужна команда публічних людей з досвідом та стратегічним мисленням. І, як показує соціологія, довіра до нас і рейтинг нашої партії зростають», — прокоментував екс-прем’єр.

Що стосується широкого об’єднання з Аваковим і Яценюком, то Гройсман сказав, що поки що не готовий це коментувати. «Щодо Яценюка та Авакова, то вони не раз висловлювалися про це об’єднання, мені нічого додати. Як команда, яка розраховує зайти в наступне скликання парламенту, за результатами виборів ми ("Українська стратегія Гройсмана", — ред.) будемо дивитись, з якими політичними силами зможемо координувати свої зусилля. Але зараз називати, хто це міг би бути дуже складно», — додав політик.

Євген Комаровський у коментарі "Телеграфу" заявив, що «не бачить для себе жодного політичного майбутнього» і не планує вступати до будь-яких партій.

Ряди "слуг народу" тим часом рідшають. Після Романа Сохи, який залишив фракцію, з монобільшості можуть вийти ще ряд мажоритарників. У тому числі, за словами джерел, йдеться про депутатів, які орієнтуються на Авакова. Наприклад, Олександр Бакумов вже увійшов до МФО Разумкова «Розумна політика». Але у "Слузі народу" кажуть, що їм є чим відповісти.

«Ну вийде із фракції до Нового року ще один-два депутати, але цим все й закінчиться. Тому що по певним людям можуть увімкнутися правоохоронні органи, наприклад, НАБУ. Навіть по одному є НСРД (негласні слідчі дії), можливо, там є деякі цікаві записи. Цим Татаров займається (заступник голови Офісу президента Олег Татаров, — Авт). Повертаємо депутатів, які пішли та вчимо тих, хто хоче відколотися», — коментує джерело в керівництві партії.

Крім того, «Слуги» зараз збільшуватимуть своє медіа-представництво за рахунок низки телеканалів, про що «Телеграф» уже писав. Після відмови ходити на ефіри каналів Ахметова у «Слуг» з’явився певний медіа-вакуум, який треба чимось заповнювати. З цією метою влада змінить формат мовлення телеканалу "Рада" і навіть створить під себе неформальний медіахолдинг. Очікується, що на Зеленського та Ко в інформаційному полі працюватимуть держканали "Рада" та "Дом", а також приватні "24 канал" та Live. Ну і звісно "1+1" Ігоря Коломойського, з яким у президента також вимушене для обох потепління.