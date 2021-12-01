На нардепа, який пішов із "Слуги народу" до Разумкова, нацькували НАБУ і хочуть відібрати мандат

Парламентарій Роман Соха критикував кадрові призначення влади та партію "Слуга народу"

У «Слузі народу» хочуть забрати мандат у народного депутата Романа Сохи, який у вівторок заявив про свій вихід із фракції та оголосив про вступ до МФО «Розумна політика» ексспікера Дмитра Разумкова. Про це повідомило джерело "Телеграфа" у фракції.

«Зараз цією справою займається НАБУ. Якщо підтвердяться факти його підкупу, то цього тижня його в парламенті не буде. Він став першою «тушкою» цього парламенту», – розповідає народний депутат на умовах анонімності.

Але головний момент, що Соха не обирався до парламенту за списком партії, а йшов мажоритарним округом, а отже, не може автоматично втратити депутатський мандат.

«Його делегувала партія, він не йшов самовисуванцем, — відповів на це депутат від «Слуги народу». — Ми зараз консультуємося з юристами, як це зробити (відібрати мандат — ред.). Четверо юристів і всі кажуть різне. Над цим зараз працюють правоохоронні органи, бо може бути факт підкупу деякими людьми, які мають на меті розвалити монобільшість», — пояснив співрозмовник.

«Є роз’яснення Конституційного суду щодо списковиків, а ось щодо мажоритарників нічого не сказано і є правова невизначеність, тобто це складно здійснити, але все-таки можливо», — додав не під запис один із нардепів-юристів.

Нагадаємо, що раніше народний депутат Роман Соха з трибуни парламенту заявив про вихід із фракції, розкритикувавши кадрові призначення влади та партію «Слуга народу». Як відомо, частина депутатів із монобільшості зараз орієнтуються на Дмитра Разумкова, який отримав підтримку мільярдера Ріната Ахметова. До МФО "Розумна політика" колишнього спікера увійшли понад 25 нардепів. Очікується, що наступні вибори Разумков поведе власну партію.

При цьому з новою силою розгоряється війна між Ахметовим та Володимиром Зеленським. У ході свого звернення з трибуни Верховної Ради у середу президент кілька разів наїхав на бізнесмена, не називаючи його прізвища. Конфлікт між главою держави та найбагатшою людиною країни виник одразу з низки причин, у тому числі з так званого "закону про деолігархізацію" та підвищення ренти на видобуток надр. Журналісти дізналися, що між Ахметовим і Зеленським була особиста розмова, після якої в медіаполі розпочалося справжнє "рубилово".

За інформацією "Телеграфа", в умовах, що склалися, президент і його команда вирішили сформувати новий медіахолдинг на базі державних каналів "Рада" і "Дом".