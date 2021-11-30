Остання крапля: нардеп під оплески залишив фракцію "Слуга народу" через нового заступника Єрмака

Новий заступник Єрмака раніше входив у "Опозиційний блок"

Народний депутат від "Слуги народу" Роман Соха з трибуни Верховної Ради заявив про свій вихід з фракції. Причиною цього стало призначення новим заступником керівника Офісу президента Ростислава Шурми, який раніше був представником "Опозиційного блоку".

Відповідна заява прозвучала під час засідання парламенту у вівторок, 30 листопада.

Соха спочатку звернувся до президента та колег зі "Слуг народу" з нагадуванням про їх передвиборчі обіцянки. Зокрема, про кінець кланово-олігархічної системи, викорінення кумівства і політичної корупції, завершення епохи бідності та соціальної несправедливості.

"Пане президенте, ви обіцяли, що у наших рядах будуть нові обличчя. Люди, які ніколи не були у політиці та не є дотичними до схем і не грабували країну. Ви обіцяли нову генерацію державників — з гарячим серцем, світлим розумом, кришталево чистою репутацією", — сказав Соха.

Після чого нардеп підкреслив, що заступником голови Офісу президента стала людина, яка не підходить під обіцянки влади.

"Сьогодні я бачу призначення пана Шурми заступником Офісу президента. Це колишній функціонер проросійського "Опозиційного блоку", він намагався зірвати справедливі вибори у Запоріжжі, використовуючи брудні технології. Шурма — це частина старої корумпованої системи і він бився за неї, за збереження цієї системи ціною порушення закону. У нас війна, а куратором економіки в Офісі президента ставлять людину, яка має такий бекграунд та репутацію. І яка точно не була прихильником європейського шляху України в минулому. То що відбувається? Це не те, що ми обіцяли людям", — заявив нардеп від "Слуги народу".

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За словами Романа Сохи, він неодноразово звертався до керівництва фракції та намагався донести думку суспільства про Ростислава Шурму. Але його не почули, тому призначення такого керівника ОП стало для нардепа "останньою краплею" і він прийняв рішення вийти зі складу фракції "Слуга народу".

За даними з відкритих джерел, Ростислав Шурма став заступником Андрія Єрмака 23 листопада 2021 року. До цього він очолював заводу "Запоріжсталь" та був депутатом Донецької обласної ради 6-го скликання. У 2015 році Шурма був обраний головою Запорізької регіональної організації партії "Опозиційний блок", а у 2019-му йшов у нардепи від цієї партії № 6 у списку. У 2020 році Ростислав Шурма склав свої повноваження керівника організації.

Ростислав Шурма

Варто зазначити, що президент України Володимир Зеленський щодо призначення Ростислава Шурми заявив, що це питання безпосередньо стосується голови ОП Андрія Єрмака. За словами президента, у керівника ОП сьогодні є декілька заступників — Кирило Тимошенко, Олег Татаров, Андрій Смирнов і Ростислав Шурма. Зеленський вважає, що призначення заступників — це особиста відповідальність Єрмака перед ним щодо результату роботи.

"Дуже складно знайти професійних людей і пана Шурму ми знайшли як зама по економіці. Дуже потужна людина. Я так вважаю", — додав глава держави.

Раніше "Телеграф" повідомляв про гучну відставку спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова, до якої "Слуги народу" готувалися заздалегідь. Однак, політик після розриву контактів зі "слугами" утворив нове міжфракційне об’єднання під назвою "Розумна політика". У нього наразі входять 25 нардепів.