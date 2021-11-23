Зеленський тільки призначив Єрмаку нового заступника, але в мережі вже незадоволені: і ось чому

Минуле чоловіка викликало багато запитань.

Колишнього генерального директора "Запоріжсталі" Ростислава Шурму призначено на посаду заступника голови Офісу президента Андрія Єрмака.

Про це повідомила пресслужба ОП.

На цій посаді він відповідатиме за економічний блок діяльності й таким чином обійме посаду Юлії Свириденко, яка нещодавно стала міністром економіки.

Шурма у 2010 році обирався на пост депутата Донецької облради від "Партії регіонів"

На посаді голови "Запоріжсталь", яка входить до групи "Метінвест" Ріната Ахметова, Шурма працював з 2012 до 2019 року.

У 2019 році він спробував стати нардепом і пішов на вибори від партії "Опозиційний блок", що виникла на уламках "ПР", разом з Євгеном Мураєвим, Олександром Вілкулом, Геннадієм Кернесом та Геннадієм Трухановим. Однак у Раду ця партія тоді не пройшла.

У травні 2021 року Шурму було призначено до наглядової ради "Укроборонпрому".

Варто зазначити, що його батько Ігор Шурма є давнім соратником Віктора Медведчука.

Таке призначення не могло залишити байдужим користувачів мережі.

Як повідомлялося раніше, останнім часом медіаресурси, пов’язані з Ахметовим, активно запрошували у свої ефіри критиків президента Володимира Зеленського. Однак джерела "Телеграфа" у різних політичних силах стверджували, що в їхньому конфлікті "червоні лінії" перейдені не були.