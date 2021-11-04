Нових міністрів у Раді привітали гарними букетами: вистачило не всім (ексклюзивні фото)

Новопризначені міністри-жінки не приховували радості від кар’єрного зростання та троянд

Оновлений склад Кабміну 4 листопада українські нардепи вітали оплесками та навіть квітами, які подарували жінкам-міністрам.

За словами кореспондента "Телеграфа", який знаходиться в залі засідань Ради, великими букетами червоних троянд привітали новоспечених першого віце-прем’єра, міністра економіки України Юлію Свириденко та віце-прем’єр-міністра, міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірину Верещук.

Автор фото: Ян Доброносов, "Телеграф".

Ірині Верещук колеги подарували ще й білі троянди. Судячи з фото, Ірина Верещук дуже рада кар’єрному зростанню і не проти позувати для фото на новій посаді.

Автор фото — Ю. Забєліна, "Телеграф"

Міністрам-чоловікам — Павлу Рябікіну та Олексію Резникову — квітів хоч і не дісталося, але зустріли їхнє призначення так само привітно.

Нагадаємо, нардеп Гео Лерос потрапив до центру скандалу у Верховній Раді на засіданні 4 листопада. Він продемонстрував середній палець у бік президента України Володимира Зеленського та голови його офісу Андрія Єрмака.