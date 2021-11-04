Укр

Новых министров в Раде поздравили красивыми букетами: хватило не всем (эксклюзивные фото)

Автор
Елена Волкова Елена Волкова
Дата публикации
Читати українською
Автор
8
Поздравления принимает новый министр экономики Украины Юлия Свириденко Новость обновлена 04 ноября 2021, 14:49
Поздравления принимает новый министр экономики Украины Юлия Свириденко

Новоназначенные министры-женщины не скрывали радости от карьерного роста и роз

Обновленный состав Кабмина 4 ноября украинские нардепы приветствовали аплодисментами и даже цветами, которые подарили женщинам-министрам.

По словам корреспондента "Телеграфа", который находится в зале заседаний Рады, большими букетами алых роз поздравили новоиспеченных первого вице-премьера, министра экономики Украины Юлию Свириденко и вице-премьер-министра, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирину Верещук (смотри галерею).

Автор фото: Ян Доброносов, "Телеграф".

Ирине Верещук коллеги подарили еще и белые розы. Судя по фото, Ирина Верещук очень рада карьерному росту и не прочь позировать для фото в новой должности.

Автор фото - Ю. Забелина, "Телеграф"
Автор фото - Ю. Забелина, "Телеграф"

Министрам-мужчинам — Павлу Рябикину и Алексею Резникову — цветов хоть и не досталось, но встретили их назначение так же радушно.

Напомним, нардеп Гео Лерос попал в центр скандала в Верховной Раде на заседании 4 ноября. Он продемонстрировал средний палец в сторону президента Украины Владимира Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака. 

Теги:
#Кабмин #Верховна Рада #Ирина Верещук #Юлия Свириденко
В больницы Украины с коронавирусом попали 5 472 пациентов за сутки
Украина
Уже более 27 тысяч больных в сутки: Украина побила новый рекорд заболеваемости COVID-19
Дата публикации
Дата публикации
Категория
В больницы Украины с коронавирусом попали 5 472 пациентов за сутки
Уже более 27 тысяч больных в сутки: Украина побила новый рекорд заболеваемости COVID-19
Дата публикации
Категория
Новоиспеченные министры - Резников, Верещук, Рябикин и Свириденко
Рада махом обновила состав Кабмина: какие в Украине новые министры
Дата публикации
Категория
Гео Лерос
Гео Лерос жестом оскорбил Зеленского и Ермака (фото, видео)
Дата публикации
Категория
Россияне устроили очередной раунд войны за борщ
Россияне снова замахнулись на украинский борщ: чем ответили украинцы
Дата публикации
Категория
Максим Галкин
Максим Галкин загремел в "черный список" Минкульта Украины