Зеленский только назначил Ермаку нового зама, но в сети уже недовольны: и вот почему

Прошлое мужчины вызвало много вопросов.

Бывший генеральный директор "Запорожстали" Ростислав Шурма назначен на должность заместителя главы Офиса президента Андрея Ермака.

Об этом сообщила пресс-служба ОП.

На этой должности он будет отвечать за экономический блок деятельности и таким образом займет место Юлии Свириденко, которая недавно стала министром экономики.

Шурма в 2010 году избирался на пост депутата Донецкого облсовета от "Партии регионов"

На должности главы "Запорожсталь", которая входит в группу "Метинвест" Рината Ахметова, Шурма работал с 2012 по 2019 год.

В 2019 году он попытался стать нардепом, и пошел на выборы от партии "Оппозиционный блок", возникшей на осколках "ПР", вместе с Евгением Мураевым, Александром Вилкулом, Геннадием Кернесом и Геннадием Трухановым. Однако в Раду эта партия тогда не прошла.

В мае 2021 года Шурма был назначен в наблюдательный совет "Укроборонпрома".

Стоит отметить, что его отец Игорь Шурма является давним соратником Виктора Медведчука.

Такое назначение не могло оставить равнодушным пользователей сети.

Как сообщалось ранее, в последнее время медиаресурсы связанные с Ахметовым активно приглашали в свои эфиры критиков президента Владимира Зеленского. Однако источники "Телеграфа" в разных политических силах утверждали, что в их конфликте "красные линии" перейдены не были.