Последняя капля: нардеп под аплодисменты покинул фракцию "Слуга народа" из-за нового заместителя Ермака

Новый заместитель Ермака ранее входил в "Оппозиционный блок"

Народный депутат от "Слуги народа" Роман Соха с трибуны Верховной Рады заявил о своем выходе из фракции. Причиной этого стало назначение новым заместителем руководителя Офиса президента Ростислава Шурмы, ранее являвшегося представителем "Оппозиционного блока".

Соответствующее заявление прозвучало на заседании парламента во вторник, 30 ноября.

Соха сначала обратился к президенту и коллегам из "Слуг народа" с напоминанием об их предвыборных обещаниях. В частности, о конце кланово-олигархической системы, искоренении кумовства и политической коррупции, завершении эпохи бедности и социальной несправедливости.

"Господин президент, вы обещали, что в наших рядах будут новые лица. Люди, которые никогда не были в политике и не причастны к схемам и не грабили страну. Вы обещали новое поколение государственников — с горячим сердцем, светлым умом, кристально чистой репутацией", — сказал Соха.

После чего нардеп подчеркнул, что заместителем главы Офиса президента стал человек, не подходящий под обещания властей.

"Сегодня я вижу назначение господина Шурмы заместителем Офиса президента. Это бывший функционер пророссийского "Оппозиционного блока", он пытался сорвать справедливые выборы в Запорожье, используя грязные технологии. Шурма — это часть старой коррумпированной системы и он дрался за нее, за сохранение этой системы ценой нарушение закона. У нас война, а куратором экономики в Офисе президента ставят человека, имеющего такой бэкграунд и репутацию. И который точно не был сторонником европейского пути Украины в прошлом. Так что происходит? Это не то, что мы обещали людям", — заявил нардеп от "Слуги народа".

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По словам Романа Сохи, он неоднократно обращался к руководству фракции и пытался донести мнение общества о Ростиславе Шурме. Но его не услышали, поэтому назначение такого руководителя ОП стало для нардепа "последней каплей", и он принял решение выйти из состава фракции "Слуга народа".

По данным из открытых источников, Ростислав Шурма стал заместителем Андрея Ермака 23 ноября 2021 года. До этого он возглавлял завод "Запорожсталь" и был депутатом Донецкого областного совета 6-го созыва. В 2015 году Шурма был избран председателем Запорожской региональной организации партии "Оппозиционный блок", а в 2019-м шел в нардепы от этой партии №6 в списке. В 2020 году Ростислав Шурма сложил свои полномочия руководителя организации.

Ростислав Шурма

Следует отметить, что президент Украины Владимир Зеленский по поводу назначения Ростислава Шурмы заявил, что этот вопрос напрямую касается главы ОП Андрея Ермака. По словам президента, у руководителя ОП сегодня есть несколько заместителей – Кирилл Тимошенко, Олег Татаров, Андрей Смирнов и Ростислав Шурма. Зеленский считает, что назначение заместителей – это личная ответственность Ермака перед ним за результат работы.

"Очень сложно найти профессиональных людей и господина Шурму мы нашли как зама по экономике. Очень мощный человек. Я так считаю", – добавил глава государства.

Ранее "Телеграф" сообщал о громкой отставке спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, к которой "Слуги народа" готовились заранее. Однако политик после разрыва контактов со "слугами" создал новое межфракционное объединение под названием "Розумна політика". В него входят 25 нардепов.