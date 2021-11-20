Разумков та Порошенко: партнери чи ситуативні союзники

Опальний екс-спікер Верховної Ради Дмитро Разумков прийшов на ефір до депутата-оппозиціонера Миколи Княжицького

Схоже, екс-спікер Верховної Ради Дмитро Разумков знайшов певне порозуміння з командою п’ятого президента України Петра Порошенка. І якщо місяць тому розмова двох політиків у залі засідань парламенту, на яку звернув увагу наш фотограф, можна було розцінити як світський діалог двох колег-депутатів, який ні до чого не зобов’язує, то зараз явно простежується тенденція на певного рівня співробітництво.

Так, у суботу, 20 листопада, на персональній сторінці Разумкова у соцмережі Facebook було опубліковано анонс участі політика у передачі "Вечір із Миколою Княжицьким" на телеканалі "Еспресо TV".

"Поговоримо про актуальні питання, принципи та цінності в українській політиці і, звісно ж, про особисте", — йдеться у публікації.

Ефір

Власне, під час передачі ведучий та гість справді обговорювали як особисті моменти з біографії екс-спікера, так і політичну ситуацію в країні. Серед іншого, обговорювалися дії президента Володимира Зеленського та його команди у ситуації з "вагнергейтом". Разумков у вельми дипломатичній формі заявив, що вважає дії президентської команди в цій ситуації помилковими, особливо в частині прямої публічної брехні щодо ситуації зі зривом спецоперації із захоплення "вагнерівців", адже це пряма втрата довіри як виборців, так і коллег-оппонентів.

Також Разумков зазначив, що те, що сталося і те, що відбувається в Україні, під час перебування при владі 6-го президента сильно відрізняється від того, що обговорювалося в команді "зелених" під час балотування Зеленського в президенти.

Загалом екс-спікер парламенту в ході телепередачі традиційно поводився максимально стримано, проте дистанціювався від своїх колишніх соратників на чолі із Зеленським.

Невеликий екскурс в історію

Телеканал "Еспресо TV" розпочав свою роботу у листопаді 2013 року. Заснував канал Микола Княжицький, а власником була його дружина Лариса Княжицька.

Щоправда, після 2017 року власником 77,5% акцій телеканалу стало іноземне підприємство "ATMOSPHERE ENTERTAINMENT, INC". Кінцевим бенефіціарним власником "ATMOSPHERE ENTERTAINMENT, INC." є громадянин України Іван Жеваго (син одного з найбагатших українців, власника Ferrexpo Костянтина Жеваго), а у власності Лариси Княжицької залишилося 22,5% акцій телеканалу.

Програма "Вечір з Миколою Княжицьким" з однойменним ведучим почала виходити на телеканалі з 20 березня 2021 року.

До чого ж тут Порошенко

Варто зазначити, що ведучий телепередачі Микола Княжицький не лише журналіст, а й колега Дмитра Разумкова у парламенті. При чому досвідченіший колега: він народний депутат України 7-го, 8-го та 9-го скликань. 2019 року він балотувався (і переміг) в одномандатному виборчому окрузі від партії "Європейська Солідарність", лідером якої якраз і є Петро Порошенко.

Крім цього, вже на місцевих виборах 2020 року Княжицький займався виборчою кампанією "Європейської Солідарності" на Прикарпатті. Тобто Петро Порошенко як мінімум високо цінує професійні навички Миколи Княжицького, довіривши йому далеко не найпростіше та важливе для "Євросолідарності" завдання як курування місцевих виборів опозиційної політсили за умови фактично абсолютної влади "зелених".

Співробітництво?

Звичайно, стверджувати щось у контексті можливої співпраці Разумкова та Порошенка, виходячи лише з відвідування екс-спікером телепередачі, яку веде депутат від "Євросолідарності", не можна: Розумков зараз досить приваблива персона з медійної точки зору.

Однак цілком можливо припустити наявність якихось домовленостей про, як мінімум, медійну підтримку Разумкова в умовах протистояння "слуг" і екс-спікера на доступних "Євросолідарності" медіа-ресурсах.

Ну і не варто забувати, що і Дмитро Разумков, і Микола Княжицький, як і інші члени "ЄС" на чолі з Петром Порошенком, перебувають в опозиції до чинної влади, а отже, можна допустити і ситуативну співпрацю на цьому ґрунті.

Також раніше "Телеграф" повідомляв, що між олігархом Рінатом Ахметовим та президентською політсилою розгорівся новий конфлікт як поз після того, як Ахметов став медійно підтримувати Разумкова.