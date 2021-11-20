Разумков и Порошенко: партнёры или ситуативные союзники

Опальный экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков пришел на эфир к депутату-оппозиционеру Николаю Княжицкому

Похоже экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков нашел определенное взаимопонимание с командой пятого президента Украины Петра Порошенко. И если месяц назад разговор двух политиков в зале заседаний парламента, на который обратил внимание наш фотограф, можно было расценить как ни к чему не обязывающий светский диалог двух коллег-депутатов, то сейчас явно прослеживается тенденция на определенного уровня сотрудничество.

Так, в субботу, 20 ноября, на персональной странице Разумкова в соцсети Facebook был опубликован анонс участия политика в передаче "Вечер с Николаем Княжицким" на телеканале "Еспресо TV".

"Поговорим об актуальных вопросах, принципах и ценностях в украинской политике и, конечно же, о личном", — говорится в после Разумкова к анонсу.

Эфир

Собственно, в ходе передачи ведущий и гость действительно обсуждали как личные моменты из биографии экс-спикера, так и политическую ситуацию в стране. Среди прочего, обсуждались действия президента Владимира Зеленского и его команды в ситуации с "вагнергейтом". Разумков в весьма дипломатичной форме заявил, что считает действия президентской команды в этой ситуации ошибочными, особенно в части прямой публичной лжи касательно ситуации со срывом спецоперации по захвату "вагнеровцев", ведь совравший единожды уже потерял доверие.

Также Разумков отметил, что произошедшее и происходящее в Украине во время нахождения у власти 6-го президента сильно отличается от того, что обсуждалось в команде "зеленых" во время баллотирования Зеленского в президенты.

В целом экс-спикер парламента в ходе телепередачи традиционно вел себя максимально сдержанно, однако дистанцировался от своих бывших соратников во главе с Зеленским.

Небольшой экскурс в историю

Телеканал "Еспресо TV" начал свою работу в ноябре 2013 года. Основал канала Николай Княжицкий, а владельцем числилась его супруга Лариса Княжицкая.

Правда, после 2017 года владельцем 77,5% акций телеканала стало иностранное предприятие "ATMOSPHERE ENTERTAINMENT, INC". Конечным же бенефициарным владельцем "ATMOSPHERE ENTERTAINMENT, INC." является гражданин Украины Иван Жеваго (сын одного из богатейших украинцев, владельца Ferrexpo Константина Жеваго), а в собственности Ларисы Княжицкой осталось 22,5% акций телеканала.

Программа же "Вечер с Николаем Княжицким" с одноименным ведущим начала выходить на телеканале с 20 марта 2021 года.

При чем же тут Порошенко

Стоит отметить, что ведущий телепередачи Николай Княжицкий не только журналист, но и коллега Дмитрия Разумкова по парламенту. При чем более опытный коллега: он народный депутат Украины 7-го, 8-го и 9-го созывов. В 2019 году он баллотировался (и победил) в одномандатном избирательном округе от партии "Европейская Солидарность", лидером которой как раз и является Петр Порошенко.

Помимо этого уже на местных выборах 2020 года Княжицкий курировал избирательную компанию "Европейской солидарности" на Прикарпатье. То есть Петр Порошенко как минимум высоко ценит профессиональные навыки Николая Княжицкого, доверив ему далеко не самую простую и немаловажную для "Евросолидарности" задачу как курирование местных выборов оппозиционной политпри условии фактически абсолютной власти.

Сотрудничество?

Конечно, утверждать что-либо в контексте возможного сотрудничества Разумкова и Порошенко, исходя лишь из посещения экс-спикером телепередачи, которую ведет депутат от "Евросолидарности", нельзя: Разумков — достаточно привлекательная персона с медийной точки зрения.

Однако вполне допустимо предположить наличие каких-либо договоренностей о, как минимум, медийной поддержке Разумкова в условиях разгорающегося противостояния "слуг" и экс-спикера на доступных "Евросолидарности" медиа-ресурсах.

Ну и не стоит забывать, что и Дмитрий Разумков, и Николай Княжицкий, как и другие члены "ЕС" во главе с Петром Порошенко, находятся в оппозиции к действующей власти, а значит можно допустить и ситуативное сотрудничество на этой почве.

Также ранее "Телеграф" сообщал, что между олигархом Ринатом Ахметовым и президентской политсилой разгорелся новый конфликт как поз после того, как Ахметов стал медийно поддерживать Разумкова.