Фото Авакова та Гордона зі зброєю наробило шуму в мережі: найкращі меми та приколи

Мережа не могла пройти повз настільки епічного фото.

Колишній глава МВС Арсен Аваков заінтригував мережу новим фото, на якому показав, як проводить час. Крім нього самого в кадр потрапили й інші відомі в Україні особи, начебто колишнього прем’єр-міністра Володимира Гройсмана, лікаря Євгена Комаровського, телеведучого Савіка Шустера, продюсера "Свободи слова" Павла Єлізарова та журналіста Дмитра Гордона.

Для того, щоб додати кадру епічності, всі вони взяли до рук середньовічну зброю.

"Так-так, це саме те, що Ви подумали!", — підписав фото Аваков.

Природно повз настільки сильне фото не могли пройти користувачі мережі, які відразу почали робити мем на цю тему і додавати на фото інших політичних діячів.

Наприклад, до компанії додали п’ятого президента Петра Порошенка.

Голову радикальної партії Олега Ляшка.

Вже роззброєного нардепа ОПЗЖ Іллю Ківу.

Не минули можливості обіграти й інші відомі фото та сюжети.

А деякі навіть порахували, що це фото чудово підійде на обкладинку альбому якийсь пауер-метал гурту (чому б і не Blind Guardian).

Як уже раніше писав "Телеграф" Арсен Аваков після відставки з посади глави МВС не зміг довго сидіти без діла і почав робити спроби повернення у велику політику.

Сам він говорив, що не збирається будувати власну партію, проте має намір співпрацювати з іншими політиками у проукраїнсько-партіотичній ніші.