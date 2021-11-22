Укр

Фото Авакова и Гордона с оружием наделало шума в сети: лучшие мемы и приколы

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Комаровский, Аваков, Елизаров, Шустер, Гордон и Гройсман
Комаровский, Аваков, Елизаров, Шустер, Гордон и Гройсман

Сеть не могла пройти мимо столь эпичного фото.

Бывший глава МВД Арсен Аваков заинтриговал сеть новым фото, на котором показал, как проводит время. Помимо него самого в кадр попали и другие известные в Украине лица, вроде бывшего премьер-министра Владимира Гройсмана, врача Евгения Комаровского, телеведущего Савика Шустера, продюсера "Свободы слова" Павла Елизарова и журналиста Дмитрия Гордона.

Для того, чтобы добавить кадру эпичности все они взяли в руки средневековое оружие.

"Да-да, это именно то, что Вы подумали!", — подписал фото Аваков.

Естественно мимо столь сильного фото не могли пройти пользователи сети, которые тут же начали делать мемы на эту тему и добавлять на фото других политических деятелей.

Например, в компанию добавили пятого президента Петра Порошенко.

Главу радикальной партии Олега Ляшко.

Уже разоруженного нардепа ОПЗЖ Илью Киву.

Не преминули возможностью обыграть и другие известные фото и сюжеты.

А некоторые даже посчитали, что это фото отлично подойдет на обложку альбома какой-нибудь пауэр-метал группы (почему бы и не Blind Guardian).

Как уже ранее писал "Телеграф" Арсен Аваков после отставки с поста главы МВД не смог долго сидеть без дела и начал предпринимать попытки возрата в большую политику.

Сам он говорил, что не собирается строить собственную партию, однако намерен сотрудничать с другими политиками в проукраинско-партиотической нише.

Теги:
#Юмор #Арсен Аваков #Мемы #Савик Шустер #Дмитрий Гордон #Евгений Комаровский #Владимир Гройсман
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