"Тайный орден": фото критиков Зеленского с Аваковым и Гордоном взбудоражил соцсети

Фотография была сделана на территории Тракайского замка в Литве

Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков наделал немало шума своей новой публикацией в сети Instagram. На снимке с различным старинным оружием он запечатлен в компании известных украинцев, отличившихся критикой в адрес президента Владимира Зеленского.

Что известно?

Похожее фото опубликовала и главный редактор издания "Гордон" Алеся Бацман.

"А я вся в белом!" — написала Бацман

Если судить по снимкам и отметкам на них, то в компании "украинских викингов" (как их уже нарекли комментаторы) можно найти журналиста Дмитрия Гордона, бывшего премьер-министра Владимира Гройсмана и доктора Евгения Комаровского. Также компанию дополнили телеведущий Савик Шустер, продюсер "Свободы слова" Павел Елизаров и уже упомянутая Алеся Бацман.

Сообщается, что в Литве с 19 по 20 ноября проходил форум "Будущее демократии", на который из всей пестрой компании собирался минимум Савик Шустер.

Скорее всего, именно на этом мероприятии все именитые украинцы и пересеклись.

Что у этих людей общего?

Интересно, что практически каждый из запечатленных на снимке за последние несколько недель высказывал недовольство в адрес президента Владимира Зеленского и его правительства.

Так, Дмитрий Гордон не единожды критиковал главу государства, особенно в разрезе притеснений свободы слова. А в интервью с Евгением Комаровским и вовсе был вынужден согласиться, что они вдвоем "лоханулись", поддерживая Зе-власть.

Арсен Аваков, общаясь с прессой, признался, что был рад уйти из органов исполнительной власти, а также сравнил СНБО при Зеленском с коммунистической партией.

Реакция соцсетей

Как бы там ни было, но пользователи интернета не смогли пройти мимо таких кричащих фото. Тем более, что сам Арсен Аваков провокативно подписал снимок: "Да-да, это именно то, о чем вы подумали".

Следует отметить, что в Instagram у экс-министра аудитория намного поприятней, чем на Facebook у Алеси Бацман. Именно фб-пользователи разразились критикой в адрес многих из компании на фото.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что активизация критики Владимира Зеленского может быть связана с его противостоянием с бизнесменом Ринатом Ахметовым.