Укр

Зеленский пытался удержать Авакова у власти: всплыли детали

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Автор
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Арсен Аваков Новость обновлена 16 ноября 2021, 08:09
Арсен Аваков

Экс-министр решил принять решение после отпуска.

Арсен Аваков, который недавно перенес коронавирус, рассказал о своем уходе из Министерства внутренних дел. 

Об этом пишет "Украинская правда". 

Пост главы министерства он занимал более семи лет. На уход с должности он пошел после того, как увидел, что с президентом Владимиром Зеленским есть разногласия. Аваков отметил, что на должности он не был "назначенцем". Он рассказал, что подал в отставку когда появились неприемлемые для него рубежи, которые нужно было переступать. Также отметил, что президенту "вкладывали в уши" разную информацию и он не мог этому противодействовать.  

Об отставке договаривались с Зеленским. Авакову предложили остаться, но сменить вид работы. Озвучили даже конкретные позиции. Тот на предложение сразу не согласился и решил отправиться в отпуск. В политику он сразу не вернулся. Экс-министр рассказал, что не хочет в структуры исполнительной власти.  

Ранее "Телеграф" писал, что Аваков решил вернуться в большую политику с новым проектом — появились версии, кто может стать его соратниками, также он выступал с критикой действующей власти. 

Теги:
#Политика #Отставка #Арсен Аваков #Владимир Зеленский
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