Уже официально: Аваков подцепил коронавирус после полной вакцинации

Экс-министр отдыхает и лечится дома.

Арсен Аваков действительно заболел коронавирусом, но сообщения о тяжести заболевания, появившиеся ранее преувеличены.

Об этом он рассказал в своем Инстаграме.

Он отметил, что недруги не дождутся его смерти, а друзей он успокоит. Аваков рассказал, что заразился COVID-19 несмотря на двукратную вакцинацию, но при этом течение болезни — без тяжелых симптомов.

Как и рекомендуют врачи — экс-министр находится на самоизоляции дома.

Аваков опубликовал пост в котором держит в руках лимоны и имбирь, назвав их помощниками — витаминами. Он сообщил, что его время посвящено отдыху — чтению книг, просмотру ТВ и чаепитиям. Также Аваков пожелал всем беречь себя.

В комментариях к посту подписчики желают ему здоровья.

Ранее "Телеграф" писал, что Украина, побившая два дня подряд антирекорд по количеству заболевших коронавирусом, попала в ТОП стран мира с наивысшей смертностью от COVID-19.

За минувшие сутки количество зараженных превысило 23 тысячи человек в день. Отметим, что прогноз ученых на срок до конца октября был — 26 тысяч ежедневных инфицирований.