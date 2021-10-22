Укр

Уже официально: Аваков подцепил коронавирус после полной вакцинации

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Автор
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Арсен Аваков на самоизоляции. Новость обновлена 22 октября 2021, 17:07
Арсен Аваков на самоизоляции.

Экс-министр отдыхает и лечится дома.

Арсен Аваков действительно заболел коронавирусом, но сообщения о тяжести заболевания, появившиеся ранее преувеличены. 

Об этом он рассказал в своем Инстаграме. 

Он отметил, что недруги не дождутся его смерти, а друзей он успокоит. Аваков рассказал, что заразился COVID-19 несмотря на двукратную вакцинацию, но при этом течение болезни — без тяжелых симптомов.

Как и рекомендуют врачи — экс-министр находится на самоизоляции дома.

Аваков опубликовал пост в котором держит в руках лимоны и имбирь, назвав их помощниками — витаминами. Он сообщил, что его время посвящено отдыху — чтению книг, просмотру ТВ и чаепитиям. Также Аваков пожелал всем беречь себя. 

В комментариях к посту подписчики желают ему здоровья.

Ранее "Телеграф" писал, что Украина, побившая два дня подряд антирекорд по количеству заболевших коронавирусом, попала в ТОП стран мира с наивысшей смертностью от COVID-19

За минувшие сутки количество зараженных превысило 23 тысячи человек в день. Отметим, что прогноз ученых на срок до конца октября был — 26 тысяч ежедневных инфицирований.

Теги:
#Лечение #Арсен Аваков #Коронавирус
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