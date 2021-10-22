Укр

Не "светился" уже неделю: всплыли слухи о тяжелой болезни Авакова

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Арсен Аваков Новость обновлена 22 октября 2021, 15:36
Арсен Аваков

Подозревают, что он мог подхватить COVID-19.

Арсен Аваков, который ранее возглавлял Министерство внутренних дел Украины, заразился коронавирусом. 

Об этом сообщил Телеграм-канал Монастырь, который специализируется на информации из ведомства. 

По последним данным — экс-министр в состоянии средней тяжести, он болеет пятый день и лечится амбулаторно. Источники сообщают, что его поразил штамм коронавируса Дельта.

Аваков только 9 октября опубликовал пост в соцсети о своем возвращении из отпуска в столицу Украины, он рассказал о том что проводил несколько дней переговоры с политиками и бизнесменами. 

В последний раз в медиапространстве он появлялся больше недели назад — в День защитников и защитниц Украины — написал пост с поздравлением и отметил, что "безопасность — это не про простые решения". Он призвал к тому, чтобы у армии была стратегия возвращения оккупированных территорий Украины на Донбассе и в Крыму. 

Ранее "Телеграф" писал, что бывший глава МВД после того как оставил свой пост, стал лучше выглядеть — это отметили его подписчики в соцсети Инстаграм. 

Также, из собственных источников стало известно, что Аваков готовится к запуску нового политического проекта за два года до парламентских выборов.

Теги:
#Болезнь #Арсен Аваков #Коронавирус
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