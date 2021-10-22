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Не "світився" вже тиждень: спливли чутки про важку хворобу Авакова

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
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Арсен Аваков Новина оновлена 22 жовтня 2021, 15:37
Арсен Аваков

Підозрюють, що він міг підхопити COVID-19.

Арсен Аваков, який раніше очолював Міністерство внутрішніх справ України, ймовірно, заразився коронавірусом.

Про це повідомив телеграм-канал Монастир, який спеціалізується на інформації з відомства.

За наявними даними — ексміністр у важкому стані. Аваков лише 9 жовтня опублікував пост в соцмережі про своє повернення з відпустки в столицю України, він розповів про те що проводив кілька днів переговори з політиками і бізнесменами.

В останній раз в медіапросторі він з’являвся понад тиждень тому — в День захисників і захисниць України — написав пост з привітанням і зазначив, що "безпека — це не про прості рішення". Він закликав до того, щоб у армії була стратегія повернення окупованих територій України на Донбасі і в Криму.

Раніше "Телеграф" писав, що колишній глава МВС після того, як залишив свій пост, став краще виглядати — це відзначили його підписники в соцмережі Інстаграм.

Також, з власних джерел стало відомо, що Аваков готується до запуску нового політичного проєкту за два роки до парламентських виборів.

Теги:
#Хвороба #Арсен Аваков #Коронавірус
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