Не "світився" вже тиждень: спливли чутки про важку хворобу Авакова
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Підозрюють, що він міг підхопити COVID-19.
Арсен Аваков, який раніше очолював Міністерство внутрішніх справ України, ймовірно, заразився коронавірусом.
Про це повідомив телеграм-канал Монастир, який спеціалізується на інформації з відомства.
За наявними даними — ексміністр у важкому стані. Аваков лише 9 жовтня опублікував пост в соцмережі про своє повернення з відпустки в столицю України, він розповів про те що проводив кілька днів переговори з політиками і бізнесменами.
В останній раз в медіапросторі він з’являвся понад тиждень тому — в День захисників і захисниць України — написав пост з привітанням і зазначив, що "безпека — це не про прості рішення". Він закликав до того, щоб у армії була стратегія повернення окупованих територій України на Донбасі і в Криму.
Раніше "Телеграф" писав, що колишній глава МВС після того, як залишив свій пост, став краще виглядати — це відзначили його підписники в соцмережі Інстаграм.
Також, з власних джерел стало відомо, що Аваков готується до запуску нового політичного проєкту за два роки до парламентських виборів.
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