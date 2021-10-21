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Как не заразиться коронавирусом от члена семьи: пошаговая инструкция

Автор
Елена Волкова
Дата публикации
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Автор
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Коронавирус в семье - не приговор для всех ее членов: инфицирования можно избежать Новость обновлена 21 октября 2021, 15:12
Коронавирус в семье - не приговор для всех ее членов: инфицирования можно избежать

Доктор рассказал, как не подхватить ковид, если он уже у вас в доме

Если в семье диагностировали коронавирус, новый штамм которого уже зафиксировали по соседству с Украиной, это вовсе не означает, что другие члены точно подхватят его. Однако избежать инфицирования можно только если строго придерживаться определенных правил. О том, что делать при обнаружении ковида у кого-то из членов семьи и как уберечь себя, рассказал заведующий кафедрой анестезиологии и интенсивной терапии Национального медицинского университета им. Богомольца Сергей Дубров. 

Об этом говорится на странице проекта Минздрава "Коронавірус_інфо" в Телеграмме.

Первым делом, нужно изолировать больного и "вооружиться" защитными масками. Обязательно следует проветривать помещения и дезинфицировать все твердые поверхности. Ну и, конечно же, следует чаще мыть руки мылом и пользоваться антисептиком. Другие советы — в инфографике.

Что делать при коронавирусе у члена семьи
Что делать при коронавирусе у члена семьи

Напомним, что за сутки по состоянию на 21 октября в Украине выявлено 22415 новых случаев коронавирусной болезни. Это новый рекорд по количеству заболевших для нашей страны за все время пандемии COVID-19. Значительная часть из них — это медработники (345) и дети (1771).

Теги:
#Советы #Правила #Инфицирование #Коронавирус
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