Укр

"Дельта+" в России: новый штамм коронавируса приближается к Украине

Автор
Галина Михайлова
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Автор
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AY.4.2 - одна из версий штамма Дельта. Новость обновлена 21 октября 2021, 09:27
AY.4.2 - одна из версий штамма Дельта.

Новый штамм может вытеснить старый вариант.

Новый вариант мутации коронавируса, известный как штамм Дельта плюс или по коду AY.4.2, выявлен в России. 

Об этом сообщает Интерфакс.

Предварительно — речь идет о нескольких единичных случаях. Он отличается от "классического" штамма Дельта большей заразностью. В России считают, что вирус может распространиться — количество заражений именно этим вариантом коронавирусной инфекции растет. 

В Великой Британии, где вирус описали и классифицировали, на него припадает 6% заражений согласно официальной статистике. 

В Украине про случаи заражения новым подтипом штамма Дельта официально не сообщалось. 

Напомним, что индийский штамм или Дельта также был завезен в Украину из России летом — первые случаи регистрировали в конце июня и в июле. Все заболевшие накануне вернулись из РФ. 

В России не связывают обнаружение новой версии штамма с ростом летальности от коронавируса. 

 Ранее "Телеграф" писал, что в Украине 21 октября побиты два пандемических антирекорда — заболели и умерли наибольшее количество человек с момента появления коронавирусной инфекции.

Теги:
#РФ #Коронавирус #Covid-19 #Штамм Дельта
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