"Дельта+" в России: новый штамм коронавируса приближается к Украине

Новый штамм может вытеснить старый вариант.

Новый вариант мутации коронавируса, известный как штамм Дельта плюс или по коду AY.4.2, выявлен в России.

Об этом сообщает Интерфакс.

Предварительно — речь идет о нескольких единичных случаях. Он отличается от "классического" штамма Дельта большей заразностью. В России считают, что вирус может распространиться — количество заражений именно этим вариантом коронавирусной инфекции растет.

В Великой Британии, где вирус описали и классифицировали, на него припадает 6% заражений согласно официальной статистике.

В Украине про случаи заражения новым подтипом штамма Дельта официально не сообщалось.

Напомним, что индийский штамм или Дельта также был завезен в Украину из России летом — первые случаи регистрировали в конце июня и в июле. Все заболевшие накануне вернулись из РФ.

В России не связывают обнаружение новой версии штамма с ростом летальности от коронавируса.

Ранее "Телеграф" писал, что в Украине 21 октября побиты два пандемических антирекорда — заболели и умерли наибольшее количество человек с момента появления коронавирусной инфекции.