Украина побила исторические рекорды смертности и заболеваемости коронавирусом

При этом количество госпитализаций слегка снизилось

За последние сутки в Украине выявлено 22415 новых случаев коронавирусной болезни. Это новый рекорд по количеству заболевших для нашей стране за все время пандемии COVID-19. Значительная часть из них — это медработники (345) и дети (1771).

Такую статистику подает Министерство здравоохранения Украины.

Сейчас, на утро 21 октября, в Украине:

госпитализированы — 4892 человек (накануне — 5468);

умерли от COVID-19 — 546 человек (сутками ранее — 495);

справились с болезнью — 8 036 человек (за 20 октября — 7605).

В десяти областях было выявлено более 1000 случаев. Лидерство по заболеваемости удерживают Житомирщина (1562), Одесчина (1528), Львовщина (1388), Запорожье (1355) и Харьковщина (1319). Также "выделились" Днепропетровская (1308), Херсонская (1143), Сумская (1100), Донецкая (1058) и Хмельницкая (1002) области. 1192 новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Киеве.

Такое количество заболевших — абсолютный рекорд за все время выявления больных в Украине. Прежде самое большое количество заболевших за сутки достигало 20341.

Предыдущий рекорд по заболеваемости

Также новую рекордную планку поставила и смертность — такого количества жизней пациентов на территории нашей страны коронавирус ранее не уносил.

Отметим и то, что за прошлые сутки успели вакцинироваться 251 254 украинцев.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что коронавирус становится все более агрессивным — это доказывают снимки болеющих пациентов, которыми поделились в Минздраве.