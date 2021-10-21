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Украина побила исторические рекорды смертности и заболеваемости коронавирусом

Автор
Елена Вечканова
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Украина обновила "рекорд" по количеству заболевших "короной" за сутки Новость обновлена 21 октября 2021, 08:31
Украина обновила "рекорд" по количеству заболевших "короной" за сутки

При этом количество госпитализаций слегка снизилось

За последние сутки в Украине выявлено 22415 новых случаев коронавирусной болезни. Это новый рекорд по количеству заболевших для нашей стране за все время пандемии COVID-19. Значительная часть из них — это медработники (345) и дети (1771).

Такую статистику подает Министерство здравоохранения Украины.

Сейчас, на утро 21 октября, в Украине:

  • госпитализированы — 4892 человек (накануне — 5468);
  • умерли от COVID-19 — 546 человек (сутками ранее — 495);
  • справились с болезнью — 8 036 человек (за 20 октября — 7605).

В десяти областях было выявлено более 1000 случаев. Лидерство по заболеваемости удерживают Житомирщина (1562), Одесчина (1528), Львовщина (1388), Запорожье (1355) и Харьковщина (1319). Также "выделились" Днепропетровская (1308), Херсонская (1143), Сумская (1100), Донецкая (1058) и Хмельницкая (1002) области. 1192 новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Киеве.

Такое количество заболевших — абсолютный рекорд за все время выявления больных в Украине. Прежде самое большое количество заболевших за сутки достигало 20341.

Предыдущий рекорд по заболеваемости
Предыдущий рекорд по заболеваемости

Также новую рекордную планку поставила и смертность — такого количества жизней пациентов на территории нашей страны коронавирус ранее не уносил.

Отметим и то, что за прошлые сутки успели вакцинироваться 251 254 украинцев.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что коронавирус становится все более агрессивным — это доказывают снимки болеющих пациентов, которыми поделились в Минздраве.

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#Коронавирус #Covid-19
Украина обновила "рекорд" по количеству заболевших "короной" за сутки
Здоровье
Украина побила исторические рекорды смертности и заболеваемости коронавирусом
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