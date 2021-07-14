Новый привет из России: на Закарпатье зафиксировали вспышку "Дельта"-штамма коронавируса

В областной инфекционной больнице Ужгорода у двух пациенток диагностировали "Дельта"-штамм коронавируса. Они обе заразились им в России.

Об этом со ссылкой на директора медучреждения Михаила Поляка сообщает "Суспільне".

Отмечается, что женщины между собой никак не знакомы, и независимо друг от друга вернулись на Свалявщину и Иршавщину, вскоре после чего были госпитализированы.

Одна из пациенток приехала из Санкт-Петербурга и провела в реанимации две недели. Схожие симптомы зафиксировали и у двух ее близких, но их результаты теста еще не пришли.

Как сообщал "Телеграф", первые случаи индийского штамма коронавируса "Дельта" тоже обнаружили у украинцев, недавно вернувшихся из России, — это было в конце июня.

Для защиты от опасной разновидности COVID-19 Украина усиливала меры безопасности на границе со странами, где распространен "Дельта"-штамм.